Toyota Central Europe Sp. z o.o. poinformowała Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o potencjalnym problemie technicznym w samochodach marki Toyota Corolla, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Turcji w okresie od 16 stycznia 2023 r. do 5 listopada 2024 r.

43 tys. Corolli do serwisu. Powodem układ hamulcowy

Usterka dotyczy układu hamulcowego, a konkretnie sytuacji, w której pedał hamulca jest wciśnięty podczas pokonywania zakrętów. Może wtedy dojść do nieprawidłowej kontroli ciśnienia płynu hamulcowego, co prowadzi do chwilowego odczucia "twardego" pedału hamulca oraz zmniejszenia siły hamowania. W efekcie wydłuża się droga hamowania, co zwiększa ryzyko wypadku.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, akcja serwisowa w Polsce dotyczy 43 170 samochodów marki Toyota Corolla. Przedstawiciele polskiego oddziału japońskiego producenta poinformowali, że właściciele pojazdów objętych kampanią zostaną zaproszeni do Autoryzowanych Stacji Obsługi. Celem wizyty będzie przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania elektronicznej jednostki sterującej poślizgiem (skid control ECU). Dzięki temu rozwiązaniu Toyota planuje wyeliminować ryzyko utraty kontroli nad układem hamulcowym podczas pokonywania zakrętów. Kampania naprawcza jest realizowana bezpłatnie.

Zdjęcie Toyota Corolla od lat jest najchętniej kupowanym modelem samochodu segmentu C w Polsce. / materiały prasowe

Polacy kochają Toyotę Corolle. Model notuje rekordy sprzedaży

Toyota Corolla od lat jest najchętniej kupowanym modelem samochodu segmentu C w Polsce. Tylko w okresie od stycznia do października tego roku zarejestrowano 21 539 egzemplarzy tego modelu japońskiego producenta. To niemal 2-procentowy wzrost względem roku ubiegłego.

Pojazd słynie wśród kierowców z niezawodności, niskiego spalania i korzystnego stosunku ceny do jakości. Model jest także komfortowy w prowadzeniu i oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Obecnie dostępna na rynku dwunastej generacji Corolli odznacza się również dopracowanym designem nadwozia i nowoczesnym wnętrzem. W wersji sedan zastosowano silnik hybrydowy o pojemności 1,8 l (122 KM) lub silnik spalinowy 1,5 VVT-i (125 KM).

Standardowo pojazdy tego modelu są wyposażone w pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota T-MATE (w tym Toyota Safety Sense), co przekłada się na znakomite wyniki w testach zderzeniowych. W standardzie model oferuje m.in. system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM). Wśród minusów wymieniane są m.in. mała troska o jakość wykończenia wnętrza, a także stosunkowo wysoki koszt napraw pojazdu.