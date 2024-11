Polacy pokochali te samochody. Nie ma mocnych na Toyotę

Toyota po raz kolejny ma powody do zadowolenia. Japoński producent niezmiennie utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku samochodów osobowych, na co dowodem są opublikowane wyniki sprzedażowe. Od stycznia do października 2024 roku polscy klienci zarejestrowali 88 817 samochodów osobowych i dostawczych marki. To wynik o 9 proc. lepszy niż w pierwszych dziesięciu miesiącach roku ubiegłego.

Toyota powiększyła przewagę na polskim rynku

W październiku z salonów Toyoty wyjechało łącznie 9528 aut, a marka była najczęstszym wyborem zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. Osoby prywatne zarejestrowały 3532 Toyoty, z kolei do przedsiębiorstw trafiło 5996 samochodów marki. O tym, jak dużą popularnością cieszą się japońskie samochody najlepiej świadczy fakt, że w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych aut w naszym kraju aż pięć stanowią auta Toyoty. Jednocześnie aż cztery modele producenta zajęły miejsce w czołowej piątce.

Reklama

Zdjęcie Toyota Yaris Cross zaliczyła 17-procentowy wzrost liczby rejestracji. / materiały prasowe

Corolla ulubionym autem Polaków. Model notuje wzrosty

Niezmiennie numerem jeden pozostaje Toyota Corolla. Od stycznia do października zarejestrowano już 21 539 tych aut, co stanowi 2-procentowy wzrost względem roku ubiegłego. Trzecią lokatę z wynikiem 12 887 aut zajmuje Yaris Cross. Miejski crossover zaliczył 17-procentowy wzrost liczby rejestracji. Czwarta pozycja należy do kompaktowego Yarisa z łączną liczbą 11 864 zarejestrowanych egzemplarzy. Piąte miejsce przydało z kolei nowej Toyocie C-HR, która trafiła do 11 724 właścicieli.

Japoński producent zdominował pięć segmentów

Toyota pochwaliła się także, że jej samochody zdominowały pięć rynkowych segmentów. W kategorii najmniejszych aut najczęstszym wyborem klientów okazał się model Aygo X. Od początku roku zarejestrowano już 3445 jego egzemplarzy, co dało mu aż 45,4 proc. udziału w swojej klasie. W segmencie B prowadzi Yaris z udziałem wynoszącym 29,5 proc., natomiast Yaris Cross to numer jeden wśród miejskich crossoverów z udziałem 21,8 proc. Klasę kompaktów zdominowała Corolla, której udział w klasie wynosi 26,3 proc. W bardzo konkurencyjnym segmencie C-SUV największą liczbą zarejestrowanych aut odnotowano w przypadku Toyoty C-HR, która ma 15,9 proc. udziału.