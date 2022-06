Wielka akcja serwisowa Mercedesa. Milion aut do naprawy. Chodzi o 3 modele

Z informacji Mercedesa wynika, że jest on zmuszony sprowadzić do serwisu wszystkich właścicieli modeli GL, Klasy R i ML wyprodukowanych w latach 2004-2015. Łącznie daje to ponad milion pojazdów. A sprawa jest poważna.

Akcja serwisowa Mercedesa

Jak powiedział przedstawiciel firmy, chodzi o wzmacniacz siły hamowania. Występująca po latach eksploatacji zaawansowana korozja tego elementu, zwłaszcza w obszarze złącz obudowy wzmacniacza, może powodować kłopoty z jego pracą.

W efekcie może to skutkować koniecznością włożenia większej siły w zatrzymanie pojazdu, a co za tym idzie wydłużenie drogi hamowania. Nie trzeba nikomu tłumaczyć jakie zagrożenie dla kierowcy, jego pasażerów i innych użytkowników ruchu stanowi taka sytuacja.

Reklama

70 tys. Mercedesów do naprawy w Niemczech

Szacuje się, że około 70 tys. ze wszystkich sprzedanych w latach 2004-2015 modeli ML, R i GL, nadal porusza się po niemieckich drogach. To oczywiście niewielka liczba, w porównaniu do szacowanej na prawie milion liczby aut, które trzeba będzie naprawić.