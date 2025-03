Na różne sposoby próbowano poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach i chociaż największe nadzieje upatrywano w nowym, bardziej zaostrzonym taryfikatorze, to prawda okazała się zupełnie inna. Kierowcy chwilowo zwolnili, ale bardzo szybko przyzwyczaili się do wyższych mandatów karnych, nagminnie popełniając najróżniejsze wykroczenia. System CANARD budzi jednak postrach i nie chodzi tylko o fotoradary, a znacznie bardziej zaawansowane systemy, takie jak chociażby odcinkowy pomiar prędkości czy kamery Red Light.

Jednym z najniebezpieczniejszych wykroczeń popełnianych przez kierowców jest przejazd na późnym pomarańczowym lub nawet czerwonym świetle. Bez względu na to, czy doszło do przeoczenia i nieuwagi, czy złamanie przepisów wynikało z pośpiechu, zignorowanie światła świecącego na sygnalizatorze doprowadza do skrajnie niebezpiecznych zdarzeń.

60 509 - tyle razy kierowcy przejechali w 2024 r. na czerwonym świetle

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym co roku prezentuje najróżniejsze statystyki dotyczące działania poszczególnych urządzeń. W ubiegłym roku kierowcy aż 60 509 razy nie zastosowali się do czerwonego światła wyświetlanego na sygnalizatorze. Nie jest to ostateczny wynik, gdyż na tę liczbę składają się jedynie te wykroczenia, które zostały zarejestrowane przez system Red Light. Takich urządzeń mamy w Polsce zaledwie 47. Wysoka skuteczność działania i widoczna poprawa bezpieczeństwa na kontrolowanych skrzyżowaniach skłoniła GITD do zwiększenia ich liczby.

Nowe urządzenia Red Light pojawią się na polskich drogach w 2025 r.

Zgodnie z projektem "Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach" pojawi się 10 nowych urządzeń Red Light na skrzyżowaniach oraz 5 na przejazdach kolejowych. Wszystkie lokalizacje zostały wytypowane we współpracy z policją oraz GDDKiA na podstawie liczby zdarzeń drogowych, do których doszło poprzez niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo ważnym czynnikiem branym pod uwagę była również najbliższa okolica, w tym bliskość szkół, przystanki autobusowe czy obiekty użyteczności publicznej.

Lokalizacje nowych urządzeń Red Light na skrzyżowaniach

Oto lista skrzyżowań, przy których pojawią się nowe urządzenia Red Light:

woj. wielkopolskie, Nekla, skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Dworcową i Powstańców Wielkopolskich,

woj. pomorskie, Tczew, skrzyżowanie Al.Solidarności, Jagiellońskiej i Wojska Polskiego,

woj. pomorskie, Malbork, skrzyżowanie Al. Rodła z 17 marca,

woj. wielkopolskie, Wolsztyn, skrzyżowanie drogi krajowej nr 32 z ul. Powstańców Wielkopolskich,

woj. mazowieckie, Kożuszki-Parcele,

woj. mazowieckie, Ołtarzew, skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Ceramiczną i Umiastowską,

woj. małopolskie, Targowisko, skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 963,

woj. śląskie, Czeladź, skrzyżowanie ul. Będzińskiej i Handlowej,

woj. wielkopolskie, Kościelna Wieś, skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z ul. Ostrowską i Kościelną,

woj. śląskie, Wojkowice Kościelne, skrzyżowanie drogi krajowej nr 86 z ul. Zawodzie.

Lokalizacje zastępcze:

woj. śląskie, Lipie Śląskie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 z ul. Lisowicką,

woj. małopolskie, Inwałd, skrzyżowanie ul. Wadowickiej z ul. Radosną,

woj. dolnośląskie, Kudowa-Zdrój, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z ul. Zdrojową,

woj. wielkopolskie, Strzałkowo, skrzyżowanie Al. Prymasa Wyszyńskiego z ul. Kościuszki i Powstańców Wielkopolskich,

woj. małopolskie, Stary Sącz, skrzyżowanie drogi krajowej nr 87 z ul. Witosa i Cyganowice,

woj. wielkopolskie, Września, skrzyżowanie drogi krajowej nr 92 z ul. Podmiejską.

Na tych przejazdach kolejowych pojawią się urządzenia Red Light w 2025 r.

5 kamer Red Light zostanie zamontowanych na przejazdach kolejowych:

woj. wielkopolskie, Wymysłowo,

woj. małopolskie, Barwałd Dolny,

woj. opolskie, Większyce,

woj. wielkopolskie, Łąkociny,

woj. wielkopolskie, Piaski.

Lokalizacje zastępcze:

woj. podkarpackie, Wierzawice,

woj. pomorskie, Sycewice,

woj. zachodniopomorskie, Chociwel,

woj. lubuskie, Górzyc

Prawie 13 mln zł na walkę z kierowcami niestosującymi się do sygnalizacji świetlnej

Proste sposoby, w postaci zwiększonych kar finansowych, nie przyniosły założonych oczekiwań. Konieczny okazuje się montaż zaawansowanych i drogich urządzeń, które będą batem na zmotoryzowanych. Kosz tej inwestycji wyniesie ponad 12,8 mln zł. Obecnie Główny Inspektorat Transportu Drogowego analizuje możliwość zamontowania kamer w wyznaczonych lokalizacjach. Wszystkie urządzenia mają zostać uruchomione do połowy przyszłego roku, przy czym odbiór pierwszego z nich zostanie wykonany nie później niż do końca lutego 2026 r.

Jak działa system Red Light?

System Red Light składa się z kilku współpracujących ze sobą kamer oraz pętli indukcyjnej, która zatopiona jest w asfalcie. Urządzenia obserwują zarówno skrzyżowanie, jak i sygnalizatory świetlne, rejestrując wyłącznie te pojazdy wjeżdżające za sygnalizator, gdy dla danego pasa ruchu wyświetlane jest światło czerwone. Wykonane zdjęcie przesyłane jest do Centralnego Systemu Przetwarzania, gdzie następuje identyfikacja tablicy rejestracyjnej.

Aktualnie za przejazd na czerwonym świetle grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. Jeżeli w wyniku tego wykroczenia dojdzie do kolizji drogowej, kwota mandatu wzrośnie do 1,5 tys. zł. Natomiast gdy kierowca zbagatelizuje sygnalizację świetlną na przejeździe kolejowym, zostanie ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł, a do jego konta zostanie dopisane 15 punktów karnych. W obu przypadkach obowiązuje zasada recydywy.

