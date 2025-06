W poniedziałek 16 czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jest to jeden z elementów deregulacji prowadzonych w Ministerstwie Finansów.

Proponowana zmiana zakłada, że (…) umowa ubezpieczenia OC ulegnie rozwiązaniu z dniem wskazanym w oświadczeniu o jej wypowiedzeniu, a w przypadku braku wskazania takiego dnia – z dniem jej wypowiedzenia. Postulowane zmiany zostaną wprowadzone w stosunku do umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (…), umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (…) oraz umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Przypomnijmy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoba kupująca używany pojazd, może korzystać z wykupionej przez sprzedającego polisy OC do końca terminu jej zawarcia. Po tym czasie ochrona automatycznie wygasa, więc nowy właściciel ma obowiązek odpowiednio wcześniej zawrzeć nową umowę, aby zachować ciągłość polisy OC.

Według obecnych przepisów, takie rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z dniem złożenia wypowiedzenia. Nowy właściciel zmuszony jest więc do czekania z wypowiedzeniem dokładnie do dnia, kiedy chce zakończyć obowiązywanie wykupionego ubezpieczenia. To właśnie ma zmienić nowelizacja.