W skrócie Od kwietnia w Warszawie zostanie wdrożony nowy system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych ANPR w Strefie Czystego Transportu.

Kamery systemu ANPR będą identyfikować pojazdy nieuprawnione do wjazdu, wspierać odzyskiwanie skradzionych aut oraz przekazywać dane policji i straży miejskiej.

Od 1 stycznia 2026 roku zaostrzają się przepisy SCT dotyczące norm emisji dla pojazdów benzynowych oraz diesla, jednak określone osoby i pojazdy pozostaną zwolnione z ograniczeń.

Powiedzieć, że dotychczasowy system kontrolowania pojazdów wjeżdżających na teren SCT w Warszawie był niewystarczający, to jak nic nie powiedzieć. W minionym roku straż miejska dysponowała zaledwie czterema kamerami do odczytywania tablic rejestracyjnych, więc sama liczba mandatów za nieuprawniony wjazd była minimalna. Patrol ustawiał przed radiowozem urządzenie, które odczytywało numery rejestracyjne, a funkcjonariusze na ekranie sprawdzali na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czy dany samochód spełnia wymogi. Przypomnijmy, że za nieuprawniony wjazd do SCT zgodnie z art. 96c Kodeksu wykroczeń grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Nowy system kontroli w warszawskiej SCT. Jak działa ANPR?

Według Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie już w kwietniu zacznie działać nowy, bardziej rozbudowany system automatycznego odczytywania tablic rejestracyjnych ANPR. Nie jest to żadna nowość, ponieważ ANPR (Automatic Number Plate Recognition) to rozwiązanie, z którym zmotoryzowani mogą spotkać się chociażby na wielu parkingach.

System będzie składał się z sieci kamer, które zostaną zainstalowane na wjazdach i wyjazdach ze stolicy, a także na kluczowych skrzyżowaniach. Urządzenia w czasie rzeczywistym będą odczytywały numery rejestracyjne, a następnie sprawdzały w bazie danych, czy pojazd jest dopuszczony do poruszania się po Strefie Czystego Transportu.

Od kwietnia nowe kamery w Warszawie. Pomogą także w odzyskiwaniu skradzionych aut

Warszawa idzie śladem Krakowa i zamierza zainstalować urządzenia na drogach wjazdowych i wyjazdowych ze stolicy. Co istotne, kamery zostaną zintegrowane z funkcjonującym monitoringiem, dzięki czemu pojazdy będą kontrolowane nie tylko pod kątem legalności wjazdu do strefy, ale także możliwe będzie wychwycenie tych, które widnieją w bazie jako skradzione.

Wszystkie zbierane dane będą dokładnie analizowane, dzięki czemu wskazane zostaną drogi najczęściej wybierane do wjazdu do Warszawy przez samochody niespełniające wymogów. Informacje te zostaną przekazane Straży Miejskiej, która w określonych lokalizacjach będzie mogła przeprowadzać dodatkowe kontrole.

Kamery nie wystawią mandatów. SCT pod lupą policji i straży miejskiej

Warto zaznaczyć, że nowy system, który ma funkcjonować już od kwietnia, nie będzie odpowiedzialny za wystawianie mandatów karnych. Zadaniem kamer będzie wychwycenie oraz zidentyfikowanie pojazdów, które nie spełniają wymogów, a następnie przesłanie informacji do policji i straży miejskiej. Te dwie służby mają kompetencje do nakładania kar związanych ze Strefą Czystego Transportu.

Kierowcy muszą pamiętać, że samochodem niespełniającym norm mogą wjechać do strefy cztery razy bez narażania się na karę. Dopiero piąty wjazd w tym samym roku kalendarzowym będzie podstawą do ukarania mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Od kwietnia trzeba się mieć zatem na baczności, ponieważ warszawska SCT będzie kontrolowana znacznie bardziej szczegółowo. Dotychczas natrafienie na jedną z czterech kamer i patrol straży miejskiej było wyjątkowo trudne.

Drugi etap SCT w Warszawie. Jakie samochody nie wjadą od 1 stycznia 2026 r.?

Przypomnijmy, że Strefa Czystego Transportu w Warszawie funkcjonuje od 1 lipca 2024 r. i obejmuje większość Śródmieścia oraz fragmenty sąsiadujących dzielnic - łącznie 37 km kwadratowych, co stanowi około 7 proc. powierzchni stolicy. Nowy system kontroli to jednak nie wszystko, ponieważ od 1 stycznia obowiązują zaostrzone przepisy związane z drugim etapem wdrożenia SCT.

Auta osobowe z silnikiem benzynowym muszą spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowane po 2000 r. (dotychczas obowiązywała norma Euro 2 i rocznik 1997). Natomiast dla pojazdów z silnikiem Diesla obowiązuje norma Euro 5 i rok produkcji od 2009 r. (wcześniej Euro 4 oraz rocznik od 2005 r.).

Kogo nie obowiązuje SCT w Warszawie?

Szacuje się, że obecnie warunków SCT w Warszawie nie spełnia około 9 proc. pojazdów. Warto przypomnieć, że do strefy można wjechać cztery razy w roku samochodem, który nie spełnia wymogów, a dopiero przy piątym wjeździe zostanie nałożona kara.

Z obostrzeń zwolnione są osoby mieszkające i płacące podatki w stolicy pod warunkiem, że przed 1 stycznia 2024 r. były właścicielami swoich pojazdów - regulacje będą obowiązywały w takim przypadku od trzeciego etapu, który ma wejść w życie w 2028 r.

SCT nie obowiązuje również seniorów, którzy do końca 2023 r. ukończyli 70 lat, a także na stałe wyłączone są pojazdy osób z niepełnosprawnościami, autobusy szkolne, pojazdy zabytkowe oraz pojazdy służb specjalnych.

