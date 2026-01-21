Strefa Czystego Transportu ruszyła 1 stycznia tego roku i do dzisiaj wywołuje kontrowersje - szczególnie wśród tych, którzy dojeżdżają do Krakowa, bo tu pracują, a ich samochód z dnia na dzień stał się "nieużywalny". Strefa obejmuje teren, w przybliżeniu, wewnątrz tzw. IV obwodnicy miasta. Bez opłat mogą po niej poruszać się mieszkańcy (pod wcześniej wymienionym warunkiem), pojazdy osób z niepełnosprawnościami, te dowożące pacjentów do placówek medycznych, auta zabytkowe oraz specjalne. Z opłat zwolnione są też pojazdy spalinowe spełniające co najmniej normę emisji Euro 4 (czyli wyprodukowane co najmniej w 2005 roku) oraz wysokoprężne z Euro 6 (wyprodukowane co najmniej w 2014 roku).

Inni muszą płacić - obecnie 2,5 zł za godzinę lub 5 zł/dzień, w przyszłym roku opłata dzienna wzrośnie do 15 zł. Abonament miesięczny kosztuje 100 zł (w przyszłym roku wzrośnie do 250, a w kolejnym do 500 zł).

Najlepsze samochody używane, które wjadą do SCT w Krakowie

Postanowiliśmy wybrać trzy najlepsze samochody używane, które spełniają powyższe warunki, a przy okazji nie kosztują wiele. Okazuje się, że nawet za 5 tys. zł da się kupić pojazd spełniający kryteria. Wraz z rosnącym budżetem (10 i 15 tys. zł) przyjęliśmy też większe wymagania - w przypadku samochodów w cenie do 10 tys. zł uznaliśmy, że poszukujemy co najmniej modelu kompaktowego o mocy minimum 100 KM, a w cenie do 15 tys. zł samochodu klasy średniej o mocy co najmniej 120 KM. Niezależnie od budżetu (także w najniższym przedziale) za obowiązkowy element wyposażenia uznaliśmy klimatyzację.

Przeczesanie serwisów z ogłoszeniami doprowadziło także do łatwo przewidywanego wniosku, że w podanych budżetach możliwy jest zakup wyłącznie aut z silnikiem benzynowym. Praktycznie niemozłiwe jest znalezienie samochodu z dieslem w cenie do 15 tys. zł, który został wyprodukowany co najmniej w 2014 roku - a jeśli już, to taki pojazd będzie raczej skarbonką bez dna niż realną propozycją.

Najlepszy używany samochód do 5 tys. zł, który wjedzie do SCT w Krakowie

Za 5 tysięcy zł dobrym wyborem będzie używany Nissan Micra generacji K12 (czyli trzeciej) z 1,2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 65 KM (była też odmiana 80-konna, ale o nią trudniej na rynku). Jak mówi Iwona Kornatko, właścicielka zakładu Morela Serwis Samochodowy w Łomiankach, "To bardzo trwałe silniki. Z racji wieku samochodu mogą jednak pojawić się typowe usterki, takie jak: zużyte cewki zapłonowe, przewody zapłonowe, czujnik położenia wału czy zabrudzona lub niesprawna przepustnica. Warto wcześniej ocenić ich stan u mechanika i - jeśli wskazuje on na zużycie - wymienić te elementy profilaktycznie. Nie są to kosztowne naprawy; ceny cewek zapłonowych wahają się zwykle w granicach 100-300 zł za sztukę, w zależności od producenta. Należy również pamiętać o regularnej wymianie świec zapłonowych."

Nissana Micra generacji K12 można mieć już za 5 tysięcy złotych materiały prasowe

Dodaje też, że "Zdecydowanie należy unikać egzemplarzy ze skrzynią biegów CVT. W tych rocznikach, biorąc pod uwagę, że olej w skrzyni często nie był wymieniany, a wiek i przebieg pojazdu są znaczne, koszty ewentualnych napraw mogą być bardzo wysokie, a w niektórych przypadkach naprawa bywa wręcz nieopłacalna lub niemożliwa."

Model produkowany był od 2003 do 2010 r. Na polskich portalach z ogłoszeniami takie Micry z przebiegami rzędu 150-250 tys. km kosztują zwykle około 4 tys. zł, a poza klimatyzacją mają też na pokładzie elektrycznie sterowane szyby z przodu, centralny zamek, wielofunkcyjną kierownicę czy uchwyty Isofix. Bardzo praktyczna okazuje się też, dostępna w większości odmian, przesuwana kanapa.

Micra K12 miała trudne zadanie - musiała zastąpić uznawaną za pancerną generację K11, której głównym problemem była rdza. Model III generacji nadal zbiera dobre recenzje, chociaż nie ustrzegł się problemów. Najczęstszym z nich są nagłe rozładowania akumulatorów, co może być spowodowane szeregiem usterek elektronicznych - bardzo często immobilizerem lub problemami z oprogramowaniem systemu bezkluczykowego dostępu (który występował w najbogatszych odmianach!). Znanym problemem są też przeciekające tylne klapy, a niektóre samochody cierpią na stukot przy pełnym skręcie, spowodowany nieprawidłowo ustawionym zawieszeniem.

Użytkownicy Nissana Micry wskazują też na drobne problemy związane z codzienną eksploatacją - na przykład trudności z załączaniem biegów, nienajwyższej jakości plastiki wewnątrz czy głośną pracę silnika przy prędkościach powyżej 100 km/h.

Najlepszy używany samochód do 10 tys. zł, który wjedzie do SCT w Krakowie

Kryteria w postaci klimatyzacji, mocy co najmniej 100 KM i trwałego układu napędowego, który umozłiwia darmowy wjazd do SCT w Krakowie spełnia Seat Leon II generacji z pancernym silnikiem 1.6 MPI. Ten silnik to prosta konstrukcja, w dodatku z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych, co sprzyja montażowi instalacji LPG. Z kolei konstrukcja auta bliźniacza choćby ze Skodą Octavią czy Volkswagenem Golfem sprawia, że dostępność części i wiedza mechaników na temat zagrożeń jest wysoka.

Budżet 10 tys. zł pozwala na zakup Seata Leona II generacji materiały prasowe

Leon II zadebiutował właśnie w 2005 roku. Dzięki wielowahaczowej konstrukcji zawieszenia z tyłu i zestrojeniu go nieco sztywniej niż w wypadku Golfa czy Octavii model ten zapewnia kierowcy bezpieczne, a nawet wciągające prowadzenie. W aucie siedzi się dość nisko, przestrzeń z tyłu należy uznać za wystarczającą nawet dla osoby dorosłej. Bardzo dobre recenzje zbiera też skrzynia biegów o pewnych drogach prowadzenia. Bagażnik mieści 341 litrów.

Silnik 1.6 MPI nie jest mistrzem dynamiki, szczególnie przy niższych obrotach, odwdzięczy się za to trwałością, nawet jeśli trzeba w nim kontrolować poziom oleju, którego zużycie bywa podwyższone, szczególnie, jeśli auto w swojej karierze dużo poruszało się po autostradach. Z uwagi na 5-biegową skrzynię biegów obroty silnika są dość wysokie, co generuje też hałas w kabinie. Przyjmuje się, że apetyt na paliwo w dużej mierze zależy od sposobu eksploatacji - wiele egzemplarzy nie miało tego problemu.

Co mówi o Leonie właścicielka serwisu Morela Serwis Samochodowy? "Pod względem mechanicznym to solidna konstrukcja - silniki są trwałe, a większość awarii dotyczy typowych części eksploatacyjnych. Newralgicznym punktem modelu jest elektryka: często psują się centralne zamki, podnośniki szyb i moduły komfortu. Plusem jest dostępność tańszych zamienników zamków (koszt rzędu 150-250 zł zamiast początkowych 600-800 zł). Usterki modułów komfortu są bardziej kłopotliwe, lecz możliwe do usunięcia. Odradza się zakup egzemplarzy z automatyczną skrzynią biegów, jednak na rynku wtórnym są one rzadkością. Nadwozie jest dobrze zabezpieczone przed korozją."

Ceny używanych Leonów z 1.6 MPI z lat 2005-2007 to zwykle około 8-10 tys. zł. Warto szukać wersji Stylance z automatyczną klimatyzacją, pełną elektryką szyb czy większym ekranem na konsoli środkowej - bez niego straszy ona dużą ilością srebrnego plastiku.

Używany samochód do SCT w Krakowie za 15 tys. zł

W przedziale do 15 tys. zł można już szukać modeli klasy średniej - a co za tym idzie większych, bardziej komfortowych i lepiej wyposażonych oraz młodszych. Nasz wybór to Renault Laguna III, która okazała się dużo bardziej wytrzymała (co nie było trudne) niż jej nękana różnymi awariami poprzedniczka. Samochód polecamy z silnikiem wolnossącym 2.0 o mocy 140 KM - w portalach ogłoszeniowych można do 15 tys. zł szukać zarówno odmiany liftback, jak i kombi. Iwona Kornatko z firmy Morela Serwis Samochodowy mówi o Lagunie 2.0 "Plusem jest prosty silnik bez turbosprężarki, co zmniejsza koszty napraw. Problemy z elektryką pojawiają się częściej niż w powyższych modelach, ale nie na taką skalę jak w poprzedniczce, która zyskała przydomek "laweciara". Kłopoty z silnikiem dotyczą raczej elementów eksploatacyjnych i wynikają z wieku oraz przebiegu."

Jeśli decydujemy się na zakup Renault Laguny trzeciej generacji, powinniśmy odpuścić sobie egzemplarze z silnikami wysokoprężnymi. materiały prasowe

Poza niezbyt przestronnymi bagażnikami (450 l w liftbacku, 508 l w kombi) Laguna zbiera dobre recenzje od kierowców - nie jest to auto stworzone do dynamicznej jazdy, raczej spokojnego przemieszczania się. Co ciekawe, z tyłu zastosowano belkę skrętną, a nie "wielowahacz" - po latach to sprzyja tańszym naprawom.

Główne usterki, jakie trapią Lagunę III, są związane z elektryką i elektroniką - niedziałające szyby, karta bezkluczykowego dostępu, czy radio to najczęściej zgłaszane problemy. Czasem psują się czujniki związane z pracą silnika, co może uniemożliwić uruchomienie jednostki napędowej. Właścicielka serwisu podkreśla też, że "Podobnie jak w poprzednich autach, wersja z automatyczną skrzynią biegów może wygenerować koszty naprawy rzędu 6 tys. zł. W tamtych latach świadomość klientów w temacie wymiany oleju w skrzyni była niewielka, co niestety powoduje, że obecnie przekładnie te bywają mocno wyeksploatowane. Blacharsko nie jest złe, ale też Laguna to nie wzór trwałości, więc warto dokładnie sprawdzić stan karoserii."

Jak podkreśla, zaletą wszystkich modeli jest fakt, że były popularne, przez dostępność części do nich jest wysoka, a mechanicy mają duże doświadczenie w naprawach.

