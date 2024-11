Aby otrzymać abonament mieszkańca, trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN, mieć rozliczony podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie i być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 t lub samochodu osobowego powyżej 2,5 t.

Strefa płatnego parkowania na Kamionku

Na Kamionku strefa płatnego parkowania objęła łącznie 30 ulic, których łączna długość wynosi blisko 17 km. Zostało na nich wyznaczone ok. 2 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy, czyli np. urząd dzielnicy, deweloper, administracja osiedla lub wspólnota mieszkaniowa.

Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie

Na Saskiej Kępie strefa płatnego parkowania obejmuje 64 ulice, aleje i place mające status drogi publicznej. To zdecydowana większość ulic, lecz podobnie jak w przypadku Kamionka - strefa omija drogi wewnętrzne, prywatne i tereny osiedlowe. Łącznie na ulicach Saskiej Kępy pojawi się 95 parkomatów. Łączna długość ulic we wprowadzanej strefie płatnego parkowania to ponad 27 km. Cześć z nich stała się jednokierunkowa, co pozwoliło uzyskać dodatkowe miejsca parkowania. Łącznie wyznaczonych zostało ok. 2,2 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych.

Strefa płatnego parkowania w Warszawie będzie większa

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa - strefa płatnego parkowania niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została jednak rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ. Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie - o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od 3 lutego 2025 roku SPPN rozszerzy się ponownie, tym razem o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.