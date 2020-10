Warszawa rajem dla złodziei?

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymało czterech oficerów z Komendy Stołecznej, którzy zajmowali się tzw. przestępczością samochodową. Policjanci mieli m.in. fałszować statystyki, w wyniku czego liczyć mogli na nagrody i premie.

Jak tłumaczy cytowany przez serwis "tvp.info" Mariusz Ciarka z Komendy Stołecznej Policji, zatrzymania dokonano na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Funkcjonariusze - najprawdopodobniej - usłyszeli już m.in. zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.



Zatrzymanie czterech oficerów zajmujących się walką z tzw. przestępczością samochodową to duży cios dla stołecznej policji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wydział czeka gruntowna reorganizacja. W praktyce oznacza to, że pion komendy stołecznej zajmujący się zwalczaniem tego typu przestępczości stworzony zostanie niemalże od podstaw! To - niestety - złe wieści dla warszawskich kierowców, bowiem nawet chwilowe osłabienie policji w tej kwestii może dramatycznie odbić się na statykach. Czy stołeczni kierowcy mają się czego obawiać? Wiele wskazuje na to, że tak!



Przypominamy, że chociaż liczba kradzieży pojazdów w naszym kraju maleje od wielu lat, Warszawa wciąż pozostaje "czarnym punktem" na mapie przestępczości samochodowej w Polsce. W granicach samej Warszawy skradziono w ubiegłym roku 1773 samochody. Oznacza to, że co czwarte kradzione w Polsce auto ginie właśnie na terenie miasta stołecznego! Dużo do życzenia pozostawia również skuteczność policji. Współczynnik wykrywalności kradzieży samochodów w województwie mazowieckim wynosi zaledwie 8,1 proc. i drastycznie odbiega od średniej krajowej wynoszącej 20,5 proc!



Z ubiegłorocznych statystyk wynika, że najwięcej powodów do obaw mają właściciele samochodów japońskich. W Warszawie najczęściej giną pojazdy takich marek jak: Toyota (416 kradzieży w roku 2019), Honda (184 kradzieże w roku 2019) i Mazda (182 kradzieże w roku 2019). Warto wiedzieć, że połowa ze wszystkich skradzionych w Polsce w ubiegłym roku aut tych producentów zarejestrowana była właśnie w stolicy! W rankingu najpopularniejszych wśród warszawskich złodziei pojazdów królują: Toyota Auris, Toyota Yaris, Nissan X-trail, Mazda 3 i Honda Civic.