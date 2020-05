Policjanci odzyskali skradzione auta za 265 tys. zł

Poszukiwania prowadzone w sprawie jednego samochodu, doprowadziły do odnalezienia także drugiego.

Zdjęcie Odzyskane Audi A5 Sporback /Policja

Policjanci z Legnicy zostali powiadomieni o kradzieży Audi A5 Sportback. Straty jakie oszacowała pokrzywdzona to kwota blisko 130 tys. złotych. Funkcjonariusze od razu przystąpili do działań poszukiwawczych za skradzionym pojazdem. Udało im się trafić na trop prowadzący do miejsca, gdzie może znajdować się skradzione auto.



Wspólne działania policjantów z Legnicy i Lubina zakończyły się szybkim odzyskaniem pojazdu na terenie powiatu lubińskiego. W trakcie poszukiwań odnaleziono także Audi A6 skradzione 17 maja br. z terenu powiatu legnickiego.



W związku ze sprawą został zatrzymany 31-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a odzyskane pojazdy o łącznej wartości 265 tys. zł zostały zabezpieczone i wkrótce trafią do właścicieli. Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za które kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec zatrzymanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Zdjęcie Odzyskane Audi A6 Avant / Policja