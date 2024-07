Caravaning to trend, który z roku na rok zyskuje na popularności. Taki sposób podróżowania daje poczucie wolności i ogromną niezależność w realizowaniu wakacyjnych marzeń. Niestety zakup własnej przyczepy kempingowej i samochodu zdolnego do jej uciągnięcia to wciąż spory wydatek, a stosunkowo ograniczona oferta zadbanych egzemplarzy znacząca utrudnia poszukiwania.

Na szczęście nie wszystko jeszcze stracone. Rozwiązaniem problemu może być "wakacyjna" oferta Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach - konkretnie nowy przetarg obejmujący przyczepę kempingową i idealnie pasującego do niej SUV-a.

Osoby wciąż niezdecydowane czy rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady może przekonać propozycja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach. Na sprzedaż wystawiono tam prawie 8-metrową przyczepę kempingową. Pojazd można połączyć w wakacyjny zestaw z SUV-em, który również oferuje gliwicki urząd. czytamy w ogłoszeniu.

SUV i przyczepa kempingowa od Urzędu Skarbowego

Oferowany przez gliwicki urząd pojazd marki Knaus (wariant W04, typ KWE) to przyczepa kempingowa o długości 7,8 m i długości 1175 kg. Jej dopuszczalna masa całkowita wynosi 1700 kg, co oznacza, że możemy ja "doposażyć" o ponad pół tony. We wnętrzu przyczepy znajduje się aneks kuchenny z lodówką, łazienka z prysznicem, stół i siedziska, miejsca do spania dla 6 osób, w tym łóżka piętrowe. Wnętrze jest klimatyzowane i ogrzewane. Zewnętrzną przestrzeń wypoczynkową łatwo zwiększyć dzięki markizie zamontowanej na krawędzi dachu. Ponadto z przodu i z tyłu pojazd wyposażony jest w bagażniki rowerowe.

Zdjęcie Przyczepa nie posiada ważnego przeglądu technicznego, jednak jak przekonuje urząd - wizualnie jest w dobrym stanie / Fot Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice /

Przyczepę wyprodukowano w 2018 r. i na początku tego samego roku zarejestrował ją jej obecny właściciel, którym jest osoba fizyczna. Urząd zajął ruchomość ze względu na toczące się wobec mężczyzny postępowanie egzekucyjne. Pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego, jednak jak przekonuje urząd - wizualnie jest w dobrym stanie. Wartość ruchomości oszacowano na 65 tys. zł. Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 48,75 tys. zł. Aby przystąpić do zakupu, na konto urzędu należy wpłacić wadium w wysokości 6,5 tys. zł.

To jednak nie wszystko. Osoby, które nie dysponują autem do ciągnięcia przyczepy kempingowej, na tej samej licytacji mogą zdecydować się na Volkswagena Touarega. Luksusowy SUV niemieckiego producenta został wyposażony w 3-litrowy silnik o mocy 245 KM, a maksymalna masa całkowita holowanej przez niego przyczepy to 3500 kg. Pojazd wyprodukowano w 2011 r. Jego aktualny przebieg wynosi ponad 221 tys. km. Samochód ma ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC. Volkswagena wyceniono na 50 tys. zł, a cena wywołania to 37,5 tys. zł. Przed licytacją należy wpłacić 5 tys. zł wadium.

Zdjęcie Luksusowy SUV został wyposażany w 3-litrowy silnik o mocy 245 KM / Fot. Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice /

Oba pojazdy należały do tego samego właściciela

Co jednak ciekawe - oba pojazdy należą do tego samego właściciela, stanowią zatem wręcz idealny zestaw wypoczynkowy. Termin licytacji zarówno przyczepy, jak i samochodu wyznaczono na 30 lipca 2024 roku. W tym samym dniu można je także obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach.