Boom na kampery trwa w najlepsze. Czy to dobra inwestycja? Pytamy u źródła

Michał Domański - Wyjazdy na kemping nie są dla Polaków niczym nowym. Już za czasów PRL zdarzali się szczęśliwcy, którzy wybierali się na wczasy z kultową przyczepką z Niewiadowa. Dziś jednak realia zupełnie się zmieniły, między innymi za sprawą popularyzacji kamperów. Jakie są podstawowe zalety wyprawy kamperem, w porównaniu do przyczepy kempingowej?

Piotr Łakomy - Podróż kamperem daje dużo większą swobodę jazdy. Możemy jechać szybciej i nie mamy tylu problemów z parkowaniem i manewrowaniem. Dodatkowo, kamper daje możliwość łatwego przemieszczania się i częstego zmieniania miejsca postoju.

Reklama

Logicznie nasuwa się zatem drugie pytanie - jakie są przewagi kampera w porównaniu do wynajmu apartamentu w hotelu czy ośrodku wczasowym?

Każda z wymienionych form wypoczynku ma swoje zalety i zwolenników. Podróże kamperem cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób kochających niezależność, swobodę w planowaniu i podróży, a także lubiących odkrywać nowe miejsca i szukających odpoczynku wśród natury. Jestem przekonany, że podróże kamperem są znacznie lepszym wyborem dla tych osób, które lubią niezależność i ciszę oraz wolą kameralne przygotowane we własnym zakresie posiłki, zamiast hotelowego all inclusive.

Zdjęcie Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze / materiały prasowe

Skoro już wiemy, jakie zalety mają kampery, przejdźmy do trudniejszych pytań. Na początek może wyjaśnijmy, że kamper kamperowi nierówny - można wyróżnić kilka ich typów, które potrafią bardzo się od siebie różnić.

Klienci decydujący się na zakup kampera mogą wybierać pomiędzy zabudową fabryczną, a zabudową indywidualną, realizowaną przez firmy zabudowujące. W ofercie marki Volkswagen Samochody Dostawcze znajdują się trzy wersje kamperów: Caddy California, California 6.1 i Grand California. Wszystkie zabudowy są zabudowami fabrycznymi i tutaj warto podkreślić, że modele Caddy California i Grand California są produkowane w Polsce. Dla klientów którzy posiadają więcej czasu i chęci zaangażowania się w projekt budowy kampera, w oparciu o współpracę z autoryzowanymi firmami zabudowującym, nasza marka oferuje również możliwość indywidulanej zabudowy samochodu w wersjach tj. półintegra, integra i van. Najbardziej popularną wersją jest zabudowa kamperowa na vanie, na przykład Crafterze i Transporterze, ale hitem ostatnich miesięcy jest dedykowane rozwiązanie "flat frame" w modelu Crafter które w łatwy sposób umożliwia zabudowanie dużych kamperów typu półintegra, integra.

Podejrzewam, że niejeden nasz czytelnik rozmarzył się perspektywą wybrania się w podróż takim apartamentem na kołach. Pojawia się jednak pytanie ile kosztuje przyjemność posiadania takiego kampera? Jak ogólnie kształtują się ceny takich pojazdów?

Ceny naszych kamperów są bardzo różne w zależności od modelu i wersji wyposażenia. Ceny modelu Caddy California zaczynają się od 132 717 zł, modelu California 6.1 od 235 496 zł, a modelu Grand California od 341 694 zł. Każdy z tych samochodów można zakupić w wybranym przez siebie finasowaniu, także w leasingu Autonajem, w którym po 3 latach klient decyduje czy chce wymienić samochód czy go wykupić. Wartym rozważenia jest też zakup samochodu używanego z pewnej ręki. Takie modele dostępne są u naszych dealerów w ofercie DasWeltAuto.

Domyślam się jednak, że wiele osób nie korzysta z możliwości kampera na tyle często, żeby uzasadniać jego zakup. Jak więc wyglądają koszty wynajmu kampera?

Średni koszt wynajmu kampera oscyluje wokół 500 zł za dobę. Warto jednak dodać, że dostępność samochodów, szczególnie w sezonie jest bardzo niewielka. Terminy należy rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Własny kamper daje dużo większą niezależność, możliwość przytulnego urządzenia wnętrza i doposażenia samochodu według własnego uznania.

Zdjęcie Volkswagen California / materiały prasowe

Czas pandemii był prawdziwym rozkwitem rynku kamperów, ale jak to wygląda obecnie? Nastąpił powrót do wcześniejszego zainteresowania, czy nadal daje się obserwować zwiększone zainteresowanie taką formą podróżowania i wypoczynku?

Pandemia zdecydowanie wpłynęła na wzrost rynku kamperów w Polsce. W 2020 roku zarejestrowanych zostało 1040 samochodów a w roku 2021 już 2190 samochodów, czyli ponad 100% więcej. Pomimo aktualnej sytuacji ekonomicznej, w tym roku nadal widzimy duże zainteresowanie ofertą samochodów kamperowych.

Dobrze więc - wiemy jakie kampery są dostępne na rynku i jak kształtują się ich ceny. Wybierając się nimi na wakacje powinniśmy oczywiście uwzględnić także koszty paliwa. Czy czekają nas jeszcze jakieś wydatki?

Na pewno na początku swojej przygody z kamperem warto zainwestować w podstawowe akcesoria, takie jak: wąż do wody, kabel by podłączyć prąd, nietłukące się naczynia, przezroczyste skrzynki i torby do pakowania rzeczy. Aby czuć się komfortowo w kamperze i mieć porządek bardzo ważna jest dobra organizacja przestrzeni i odpowiednie pakowanie. Zdecydowanie nie polecam twardych walizek i szklanych naczyń. Takie wyposażenie kampera, to jednorazowa inwestycja na lata.

Mówimy o cenach kempingów, a przecież jedną z idei, stojących za kamperem, jest przecież nocowanie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Jak więc wygląda kwestia postojów kamperem? Czy regulują to jakieś przepisy?

Każdy kraj ma własne regulacje dotyczące postoju kamperów. W Polsce bez problemu zatrzymać można się na parkingach leśnych, wyznaczonych przez nadleśnictwo miejscach do biwakowania a także na parkingach przy autostradzie i drogach szybkiego ruchu. Gdy poruszamy się Caddy Californią czy Californią, warto jednak zwrócić uwagę, by mieć łatwy dostęp do sanitariatów. W przypadku Grand Californii za to przyda się dedykowane miejsce do opróżnienia nieczystości. Takie punkty znajdują się na większości campingów. Szukając miejsca noclegowego warto skorzystać z wybranej strony, gdzie podróżujący wymieniają się własnymi doświadczeniami i polecają sobie ciekawe miejsca. Bardzo popularną stroną jest np. aplikacja Park4Night czy też strona polskicaravaning.pl.

Zdjęcie Volkswageny California i Grand California / materiały prasowe

Kwestie prawne mamy więc wyjaśnione. A jak powinniśmy przygotować się na wyprawę kamperem? Jakie niezbędne rzeczy powinniśmy ze sobą zabrać?

Jak już wspomniałem wcześniej odpowiednia organizacja wnętrza jest kluczem do udanego wypoczynku. Na pewno warto pamiętać by rzeczy spakować bezpośrednio do szafek samochodowych bądź miękkich toreb. Przeźroczyste pudła pozwolą na posegregowanie rzeczy i łatwy do nich dostęp. Warto też pamiętać o zmiotce i szufelce, które pozwolą zachować wnętrze w czystości. W kuchni idealnie sprawdzą się nietłukące naczynia np. z melaminy i garnki turystyczne, które nie zajmują dużo miejsca. Dodatkowo polecam zabrać ze sobą czołówkę, by bez problemu dojść w nocy na przykład do sanitariatów. Warto też pamiętać o świeczkach i dobrym winie, by wieczorem z przyjemnością i w dobrym towarzystwie oglądać gwiazdy.

Jak już wspominaliśmy, wyposażenie kamperów może się znacząco różnić, ale domyślam się, że na rynku nie brakuje do nich akcesoriów. Jakimi szczególnie warto się zainteresować?

Myślę, że szczególnie warte uwagi są dedykowane rzeczy do kamperów, które zajmują mało miejsca i są praktyczne, takie jak na przykład składany czajnik, czy lampki ledowe, które idealnie sprawdzą się na zewnątrz.

Klienci którzy kochają życie w stylu vanlife, często wybierają też nasze Oryginalne Akcesoria Volkswagen, by dodać swojemu samochodowi dodatkowego uroku. W ofercie mamy takie rzeczy jak śpiwory z motywem T1, emaliowane kubki, przybory do grilla z kolekcji Heritage, czy wygodne leżaki.

Zdjęcie Volkswagen California / materiały prasowe

A czy sam kamper wymaga specjalnego przygotowania przed podróżą?

Zawsze przed dalszą podróżą warto sprawdzić poziomu wszystkich płynów w samochodzie. W razie potrzeby warto też napełnić zbiornik z czystą wodą.

Idźmy zatem dalej - mamy odpowiednio przygotowanego kampera, mamy dogodne miejsce na nocleg - co dalej? Czy powinniśmy jakoś zabezpieczyć miejsce postoju?

Gdy już jesteśmy na miejscu, warto zawsze zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie samochodu tak, by był wypoziomowany. W Californii w panelu sterowania znaleźć można poziomicę, która bez problemu pozwoli odpowiednio ustawić samochód. Do poziomowania samochodu oczywiście używamy najazdów. Następnie wystarczy podłączyć samochód do prądu, rozłożyć roletę i dach i cieszyć się wypoczynkiem.

Zdjęcie Volkswagen Grand California / materiały prasowe

Rozmawiamy o kamperach oczywiście w kontekście trwających wakacji, ale przecież kampery sprawdzają się nie tylko latem, co zresztą udowodniły rzesze Polaków, które w czasie pandemii wybrały się nimi w góry na Sylwestra. Czy kamper nadaje się na każdą porę roku?

Kamper jest samochodem, który sprawdzi się zarówno latem jak i zimą. Sam jestem tego przykładem. Nie raz jechałem na narty Volkswagenem Californią. W tym przypadku, gdy używamy samochodu zimą ważne jest, by nasz kamper posiadał odpowiednie ogrzewanie postojowe. Zarówno w Californii jak i Grand Californii mamy ogrzewanie postojowe, które zapewni nam odpowiedni komfort spania przez całą noc. W przypadku Grand Californii, dużym ułatwieniem jest dodatkowo toaleta i prysznic z ciepłą wodą na pokładzie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

***