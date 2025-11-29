W Monako nie trzeba zapinać pasów bezpieczeństwa. To ma się zmienić

Wojciech Sontowski

Wojciech Sontowski

Monako jest jedynym krajem w Europie, w którym zapinanie pasów bezpieczeństwa nadal nie jest obowiązkowe. Trwa jednak debata nad zmianą przepisów, bo eksperci alarmują: nawet przy niskich prędkościach ryzyko poważnych obrażeń jest wysokie, a lokalne drogi sprzyjają brawurze.

Zapinanie pasów jest obowiązkowe w niemal każdym kraju na świecie, ale są drogi, które stanowią wyjątek
W Monako z powodu ograniczeń prędkości nie ma obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa123RF/PICSEL

W skrócie

  • W Monako nie obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, w przeciwieństwie do pozostałych krajów Europy.
  • Powodem są niskie ograniczenia prędkości – na terenie księstwa limit wynosi 50 km/h, mimo obecności supersamochodów.
  • Trwają dyskusje o zmianie przepisów, bo zwiększa się liczba zwolenników wprowadzenia obowiązku zapinania pasów i poprawy bezpieczeństwa.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W każdym europejskim państwie obowiązują przepisy nakazujące kierowcy oraz pasażerom zapinanie podczas jazdy pasów bezpieczeństwa. Oczywiście, są od nich wyjątki. W niektórych krajach z tego obowiązku wyłączeni są np. taksówkarze oraz osoby ciężarne. Na Starym Kontynencie jest jednak jeden kraj, w którym nie musimy się przejmować pasami. Witamy w Monako.

W Monako najszybsze samochody świata jadą 50 km/h

Cały obszar Monako objęty jest bowiem ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Przepis ten jest o tyle ciekawy, że po drogach księstwa porusza się mnóstwo samochodów sportowych i supersamochodów.

Niemniej jest duża szansa, że wkrótce sytuacja ulegnie zmianie. Zarówno eksperci, jak i politycy zwracają uwagę na to, że przez dobry stan monakijskich dróg oraz coraz szybsze prędkości rozwijane przez samochody limit prędkości wygląda archaicznie, więc należy go podnieść. To z kolei pociągnie za sobą wprowadzenie obowiązku zapinania pasów.

Panorama nadmorskiego miasta z przeważającymi wysokimi budynkami, malowniczym wybrzeżem i otaczającymi wzgórzami. Widoczne są zatoki, port oraz luksusowe apartamentowce położone w pobliżu turkusowego morza.
W Monako od dawna trwają dyskusje nad zmianą przepisów drogowychAgencja SE/East News

Co prawda zwolennicy zapinania pasów wciąż są w mniejszości, jednak ich głosy słychać coraz wyraźniej. Trwają dyskusje nad nowelizacją tamtejszej ustawy o ruchu drogowym, podczas których próbuje się nawet wypracować kompromis. Zakładałby on wprowadzenie tego obowiązku po zmroku, gdy warunki na drodze ulegają pogorszeniu.

W Monako prawo drogowe nie jest zbyt surowo respektowane

Zwolennik wprowadzenia obowiązku zapinania pasów, Patrick Rinaldi, przewodniczący Monakijskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już w 2024 r. w wywiadzie dla "L'Observateur de Monaco" zwracał uwagę, że nawet przy niskich prędkościach kolizje bywają śmiertelne. Dodał również, że jego zdaniem należy zmienić szkodliwe nawyki kierowców.

Zobacz również:

Dwie nowe hale produkcyjne i nowoczesne roboty. Volkswagen inwestuje w Polsce.
Wiadomości

Niemiecki gigant stawia na Polskę. 1,5 mld zł na rozbudowę fabryki

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

    Podał również kilka innych przykładów zaniedbań w sferze bezpieczeństwa drogowego - na obszarze Monako nie ma stałych fotoradarów, przeprowadza się niewiele kontroli drogowych, rzadko bada się kierowców alkomatami, a ograniczenia prędkości są notorycznie łamane.

    Choć dziś formalnie pasy w Monako nie są obowiązkowe, kierowcy i tak powinni traktować je jako podstawowy element ochrony. Nawet przy prędkościach ograniczonych do 50 km/h skutki zderzenia potrafią być poważne, na co regularnie zwracają uwagę lokalni eksperci. Dyskusje o zmianie przepisów pokazują, że świadomość ryzyka rośnie - i prędzej czy później księstwo najpewniej dostosuje swoje regulacje do europejskich standardów.

    Zanim to nastąpi, pozostaje mieć nadzieję, że kierowcy nie będą czekać na decyzję ustawodawcy i po prostu zapną pasy - bo to nadal najprostszy sposób, by wrócić z Monako cało do domu.

    Obecny system szkoleń kierowców nie ma sensu. Ekspert mówi wprostSzczepan MroczekINTERIA.PL

    Najnowsze