Polak nowym prezesem w Volvo

Volvo od listopada 2024 roku będzie miało nowego Prezesa do spraw Rynków Międzynarodowych. Zostanie nim Polak, Arek Nowiński. To historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy osoba z naszego kraju zajmie tak wysoką funkcję w międzynarodowych strukturach marki. Tym samym Nowiński będzie najwyżej postawionym Polakiem w globalnych strukturach szwedzkiej marki. Jego bezpośrednim przełożonym będzie dyrektor generalny firmy - Jim Rowan.

Arek Nowiński na nowym stanowisku będzie kierował działalnością Volvo w Europie, USA, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, a także w regionie Azji i Pacyfiku. Ponadto będzie on nadzorował współpracę z globalnymi importerami. Nowiński odpowiadać będzie również za planowanie wolumenu i "kształtowanie globalnej oferty firmy". Sam zainteresowany stwierdził, że jest zaszczycony możliwością objęcia nowego stanowiska. "Wspólnie z zespołem planuję rozwijać nasze rynki oraz dostosowywać ofertę do potrzeb klientów na całym świecie" - zapowiedział Nowiński.

Kim jest Arek Nowiński?

Jak informuje Volvo, Arek Nowiński związany jest ze szwedzką marką od ponad dwudziestu lat. Pracę w Volvo Car Poland rozpoczął na początku 2024 roku. W strukturach krajowego oddziału firmy dotarł do stanowiska prezesa i sprawował je przez dwanaście lat. W lipcu 2019 roku Nowiński awansował na stanowisko szefa produktu regionu EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód). Stanowi on 50 proc. globalnej sprzedaży samochodów szwedzkiej marki. W okresie od stycznia do września tego roku na rynku tym Volvo zanotowało wzrost na poziomie 34 proc.