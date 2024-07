Tajne prototypy Volvo w centrum Krakowa. Producent ma ambitne plany

Nowy biurowiec, który stoi na ulicy Fabrycznej jest wyposażony w garaż top secret, który został tak zaprojektowany, by można było potajemnie przywieść i wprowadzić do budynku prototypowe modele samochodów. Jak podkreśla dyrektor Volvo Tech Hub w Przemysław Berendt placówka już zatrudnia ponad 100 inżynierów i pracuje nad oprogramowaniem do samochodów obecnych na rynku oraz do nowych modeli, które pojawią się w ofercie w najbliższych latach. Docelowo Volvo Tech Hub zatrudniać będzie ponad 500 osób.

Szef Volvo na świat, Jim Rowan, który odwiedził nowy ośrodek podkreśla, że firma w Krakowie szukała innowacji, kreatywności, zaangażowania i pasji. Jest pod wrażeniem jak szybko udało się wykorzystać znalezione w Krakowie talenty i wdrożyć nowy ośrodek w struktury organizacji, której placówki znajdują się na całym świecie.

Volvo inwestuje w Polsce. Niespodziewane plany szwedzkiej marki

Jim Rowan podkreśla, że Volvo jest w znakomitej sytuacji ponieważ posiada wszechstronną ofertę, porusza się w klasie premium i sprzedaje samochody w 90 krajach. Jednocześnie marka konsekwentnie zmierza w kierunku elektryfikacji gamy produktowej. Rowan zauważa trudną sytuację niewielkich przedsiębiorstw, które mają w ofercie wyłącznie elektryczne modele i starają się konkurować w najbardziej popularnych segmentach. Łatwo zauważyć tu analogię do powstającej polskiej marki Izera, która jak wynika kontekstu wypowiedzi, nie ma przed sobą świetlanej przyszłości.

Więcej na temat Volvo Tech Hub w Krakowie oraz o najbliższych planach producenta, dowiecie się z naszego materiału wideo.

