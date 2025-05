Ruszył road show Volvo For Safety, odwiedzający dziewięć polskich miast, promujący bezpieczeństwo na drogach.

Każdy kierowca i pasażer samochodu powinien doświadczyć emocji jakie towarzyszą symulowanemu dachowaniu. Człowiek nie zdaje sobie sprawy jakie siły działają na ciało podróżujących samochodem podczas dachowania i jak cała sytuacja potrafi sparaliżować decyzyjność. Dopiero kiedy wisisz na pasach do góry nogami, doceniasz systemy w samochodzie oraz doświadczasz jak niebezpieczne są przedmioty przewożone bez zamocowania.

A to tylko jeden z elementów miasteczka Volvo For Safety, które przez wrażenia edukuje jak ustrzec się wypadku oraz informuje jak zachować z sytuacji zagrożenia. Volvo For Safety uświadamia, że powinniśmy świadomie dbać o własne bezpieczeństwo, ale jedynie niewielki margines, na który nie mamy wpływu, powierzać technologii.