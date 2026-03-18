W skrócie Volkswagen ponownie stał się największym sprzedawcą nowych samochodów w Chinach, wyprzedzając Geely.

Spadek sprzedaży samochodów elektrycznych w Chinach nastąpił w wyniku nowej polityki fiskalnej obejmującej podatki na pojazdy typu NEW.

Grupa Volkswagena planuje wprowadzić do 2030 roku 50 nowych modeli NEV na chiński rynek, w tym 20 modeli hybrydowych w bieżącym roku.

Po pierwszych dwóch miesiącach skumulowana sprzedaż nowych samochodów w Chinach osiągnęła 2,578 mln pojazdów - o 18,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za skokowe załamanie sprzedaży odpowiadają samochody elektryczne, a - ściślej - nowa polityka fiskalna chińskich władz.

Volkswagen przejmuje Chiny. Pokonał Geely i BYD

Zmiany w przepisach podatkowych w Chinach sprawiły, że Volkswagen na powrót stał się właśnie największym sprzedawcą nowych samochodów w Chinach. Jak wynika z danych China Passenger Car Association, po pierwszych dwóch miesiącach 2026 roku obie spółki joint venture niemieckiego koncernu - FAW Volkswagen i SAIC-Volkswagen posiadały w sumie 13,9 proc. udziału w rynku nowych aut w Chinach. Zaraz za nimi uplasował się chiński potentat Geely (13,8 proc.).

Trzecie miejsce na największym motoryzacyjnym rynku świata przypadło Toyocie, która wraz z jej spółkami joint-venture (z koncernami GAC i FAV) miała w sumie 7,8 proc. udziału w rynku nowych aut.

Co ciekawe, za podium znalazł się m.in. czołowy chiński producent aut elektrycznych i zelektryfikowanych - BYD. To pierwszy producent, który - w 2024 roku - pozbawił Volkswagena tytułu lidera chińskiego rynku i utrzymał swoją pozycję również w roku 2025. Obecnie, w okresie styczeń-luty, udział BYD w rodzimym rynku sięgnął 7,1 proc.

Chińczycy odwrócili się od elektryków? Winne podatki

Przetasowanie w kraju Środka to efekt nowej polityki fiskalnej władz, które powoli wycofują się wsparcia, jakie przez blisko dekadę stymulowało rozwój samochodów elektrycznych. 1 stycznia w Chinach podatkiem od zakupu objęte zostały samochody typu NEW (New Energy Vehicle).

Wprawdzie dla większości z nich jest on o połowę niższy niż w przypadku aut spalinowych (5 proc. dla BEV, 10 proc. dla ICE), ale to pierwsza taka sytuacja od 2014 roku. Nowa danina na rzecz państwa poskutkowała rekordową liczbą rejestracji elektryków w grudniu i styczniowym spadkiem zainteresowania nabywców samochodami elektrycznymi o przytłaczające 55 proc. W okresie styczeń-luty spadek rejestracji zelektryfikowanych aut NEV wyniósł 25,7 proc.

Niemcy nie odpuszczają. 30 nowych Volkswagenów dla Chin

Chociaż w skali ostatnich dwóch miesięcy Volkswagenowi udało się wyprzedzić w statystykach sprzedaży BYD, europejskiemu gigantowi depcze po piętach inny chiński potentat - Geely. Mimo tego Niemcy, którzy począwszy od lat siedemdziesiątych skrupulatnie inwestowali na chińskim rynku i w ogromnym stopniu przyczynili się do zmotoryzowania Kraju Środka, nie zamierzają ustępować pola autochtonom.

Plany Grupy Volkswagena zakładają, że do 2030 roku na chińskim rynku zadebiutuje aż 50 nowych modeli NEV. Tylko w tym roku Volkswagen chce wprowadzić do chińskich salonów aż 20 nowych modeli z napędem hybrydowym. Pierwszy z nich - UNYX 08 - to efekt partnerstwa technologicznego z firmą Xpeng. Auto opracowane zostało w ekspresowym, jak na europejskie standardy tempie - zaledwie 24 miesięcy.

Kto rządzi w Chinach, ten rządzi na świecie

Chiny to największy motoryzacyjny rynek świata. Zdaniem China Passenger Car Association (CPCA) w ubiegłym roku w Kraju Środka zarejestrowano aż 34,5 mln nowych samochodów osobowych. Skumulowana sprzedaż w skali całego globu wynosiła 96,47 mln aut. Oznacza to, że same Chiny odpowiadały za 35,6 proc. rejestracji nowych aut na świecie. Dla porównania w całej kontynentalnej Europie w 2025 roku dostarczono nabywcom 13,27 mln nowych aut osobowych.

Śmiało powiedzieć można, że za zmotoryzowanie Chin w ogromnej mierze odpowiadają właśnie niemieckie koncerny. Warto przypomnieć, że skumulowana sprzedaż dwóch chińskich spółek joint venture Volkswagena - FAW Volkswagen i SAIC Volkswagen - od 1991 roku zapewniała niemieckiej marce absolutną dominację na lokalnym rynku. Sytuacja zmieniła się w 2023 roku, gdy numerem jeden chińskiego rynku stał się chiński koncern BYD.

