W skrócie W lutym 2025 globalna sprzedaż samochodów elektrycznych spadła o 11 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając nieco ponad 1 mln rejestracji.

Za większość rejestracji odpowiadają Chiny, notując jednak w ostatnich miesiącach gwałtowne spadki spowodowane wprowadzeniem podatku od zakupu samochodów elektrycznych.

W 2025 roku elektryki stanowiły ponad 22 proc. globalnej sprzedaży nowych aut, a 62 proc. z nich zostało zarejestrowanych w Chinach.

W lutym na całym świecie zarejestrowano niewiele ponad 1 mln samochodów elektrycznych - wynika z analiz firmy konsultingowej Benchmark Mineral Intelligence (BMI). Dla porównania w styczniu było to jeszcze ponad 1,2 mln rejestracji. W porównaniu do sytuacji sprzed roku oznacza to spadek rejestracji aż o 11 proc. Nie sposób przeoczyć, że największym hamulcowym w zestawieniu są obecnie Chiny, a największe wzrosty rejestracji aut elektrycznych notuje Europa.

Chiny gigantem elektromobilności. 13 mln samochodów elektrycznych w jeden rok

Raport Benchmark Mineral Intelligence doskonale obrazuje, jak ogromny wpływ na światowe wyniki ma największy pojedynczy rynek motoryzacyjny - Chiny. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Kraj Środka odpowiada dziś za ponad połowę rejestracji wszystkich nowych aut elektrycznych na świecie.

Z danych BMI wynika, że w 2025 roku drogi całego świata trafiło 20,7 mln elektryków (+20 proc. r./.r), z czego w samych Chinach zarejestrowano ich ponad 12,9 mln (+17 proc.). Dla porównania w całej kontynentalnej Europie sprzedano w ubiegłym roku 4,3 mln aut elektrycznych (+33 proc), a Ameryce Północnej 1,7 mln (-4 proc.). Oznacza to, że w ubiegłym roku na jeden elektryczny samochód rejestrowany na rynkach europejskich przypadały trzy elektryki sprzedane w Chinach.

Spadek sprzedaży elektryków w Chinach. Wszystko przez podatki

W ostatnich dwóch miesiącach obserwujemy jednak skokowy spadek rejestracji nowych aut elektrycznych w Kraju Środka. W styczniu 2025 na chińskie drogi trafiło "skromne" 600 tys. samochodów elektrycznych, czyli połowa z zarejestrowanych wówczas nowych elektryków w skali świata.

Słowa "skromne" używam rozmyślnie, bo - chociaż imponujący - styczniowy rezultat jest aż o 20 proc. gorszy niż w styczniu 2025 roku i o rekordowe 55 proc. gorszy niż w grudniu. Tak dużych spadków rejestracji samochodów elektrycznych nie było w Chinach od czasu pandemii koronawirusa. Skąd wzięło się nagłe zahamowanie zainteresowania nowymi samochodami elektrycznymi w Chinach?

Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, wiadomo że chodzi o pieniądze. Styczeń przyniósł w Chinach poważną zmianę fiskalną - samochody elektryczne zostały objęte podatkiem od zakupu. Wprawdzie dla większości z nich jest on o połowę niższy niż w przypadku aut spalinowych (5 proc. dla BEV, 10 proc. dla ICE), ale to pierwsza taka sytuacja od 2014 roku.

To tłumaczy rekordową liczbę rejestracji elektryków w grudniu i styczniowy spadek zainteresowania nabywców o przytłaczające 55 proc. W tym miejscu wypada jeszcze dodać, że wprowadzenie podatku od zakupu elektrycznego samochodu w praktyce obniżyło też poziom rządowych dopłat, które w 2025 roku stymulowały wzrost rejestracji elektryków w Chinach.

Czy świat wycofuje się z elektryków? Dane mówią same za siebie

Skokowe załamanie sprzedaży elektrycznych w Chinach nie znaczy wcale, że w dłuższej perspektywie Chińczycy będą odwracać się od samochodów elektrycznych. Wręcz przeciwnie - intensywne dotowanie tej gałęzi motoryzacji w ostatnich latach dało Chinom pozycję światowego potentata i hegemona nowej technologii. Wprowadzenie podatku od zakupu sugeruje raczej, że w opinii chińskich władz przewaga technologiczna lokalnych koncernów nad światową konkurencją w najbardziej perspektywicznej gałęzi rynku, jest obecnie na tyle stabilna, by można było obniżyć poziom państwowych subsydiów.

Przy okazji warto dodać, że całkowita światowa sprzedaż nowych aut w 2025 roku wyniosła wg wstępnych szacunków około 91,7 mln samochodów. Elektryki stanowiły więc ponad 22 proc. ogółu rejestracji. W skali całego globu aż 62 proc. nowych samochodów elektrycznych jakie wyjechały z salonów w 2025 roku trafiło na chińskie drogi.

