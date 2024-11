Na początku tego roku firma Valeo poinformowała, że zamierza zwolnić około 1100 pracowników w Europie. Było to podyktowane koniecznością połączenia działów zajmujących się technologiami hybrydowymi typu plug-in oraz produkcją podzespołów do pojazdów elektrycznych. W lipcu pojawiły się z kolei doniesienia wskazujące, że producent części samochodowych rozważa sprzedaż trzech fabryk we Francji. Ostatecznie jednak temat ucichł i przez dłuższy czas w sprawie nie pojawiały się kolejne doniesienia. Do teraz.

Valeo zwolni ponad tysiąc pracowników. Także w Polsce

Jak wynika z informacji przekazanych przez serwis Automotive News Europe, powołujący się na agencję Reutera, ostatecznie firma planuje przeprowadzić grupowe zwolnienia w Europie i w całości zamknąć dwa zakłady. Jednym z nich będzie niewielka placówka badawczo-rozwojowa w pobliżu Paryża, kolejnym, fabryka produkująca komponenty hybrydowe we wschodnim regionie Sarthe. Działania te mają być częścią planu restrukturyzacyjnego i odpowiedzią na "dynamicznie zmieniające się warunki w europejskim sektorze motoryzacyjnym".

Około 900 z planowanych zwolnień dotknie pracowników we Francji. Z zakładów w Czechach, Niemczech oraz w Polsce zwolnionych zostanie w sumie 200 osób. Firma funkcjonuje w naszym kraju od 1996 roku i obecnie posiada pięć zakładów oraz trzy centra rozwoju. Łącznie francuski koncern zatrudnia w Polsce ponad 7,5 tys. osób.

Zdjęcie Na chwilę obecną nie wiadomo, które z polskich fabryki zostaną objęte redukcją etatów. / JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Większość zwolnień będzie dotyczyć personelu kierowniczego

Na chwilę obecną nie wiadomo, które z polskich fabryk zostaną objęte redukcją etatów. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z europejskim oddziałem Valeo, ale na razie nie otrzymaliśmy dodatkowych informacji. Wiadomo jednak, że większość zwolnień dotyczyć będzie personelu kierowniczego i pomocniczego, natomiast pracownicy produkcyjni będą mieli możliwość skorzystania z oferty dobrowolnych odejść.

Kryzys w europejskim sektorze motoryzacyjnym

Eksperci podkreślają, że w 2024 roku Valeo już dwukrotnie rewidowało swoje prognozy sprzedażowe, co było efektem trudności, z jakimi zmaga się europejski sektor motoryzacyjny. Sytuację dodatkowo komplikuje rosnąca presja ze strony azjatyckich producentów, którzy oferują tańsze pojazdy elektryczne, skutecznie konkurując z europejskimi firmami i przejmując część rynku. Kryzys w europejskim sektorze motoryzacyjnym dotyka także innych kluczowych graczy. Firmy takie jak Bosch, ZF Friedrichshafen, Continental czy Michelin również ogłaszały w ostatnim czasie konieczność wdrożenia restrukturyzacji oraz idącą wraz z tym redukcję zatrudnienia.