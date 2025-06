Minimalna wysokość mandatu wynosi za driftowanie to 1500 zł, ale w postępowaniu mandatowym policjant może nałożyć karę nawet do 5000 zł. Przepisy zakazujące driftowania podlegają mechanizmowi recydywy, a to oznacza podwojenie kary w przypadku kolejnego występku. Do każdego mandatu policjant może doliczyć 8 punktów karnych.