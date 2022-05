Ukraiński niszczyciel czołgów zrobiony w szopie to postrach Rosjan

Od pierwszych godzin rosyjskiej agresji ukraińska armia imponuje taktyką i umiejętnością szybkiego dostosowywania się do trudnych warunków. Ostatnio furorę w internecie robią zdjęcia naprędce przystosowanych do służby w siłach zbrojnych pojazdów typu UTV, jak chociażby - wytwarzanych w polskiej fabryce w Opolu - pojazdów Polaris Ranger. Dzięki nietypowemu uzbrojeniu zamontowanemu na tych wozach stanowią one śmiertelne zagrożenie dla rosyjskich pancerniaków.

Zdjęcie Wygląda jak wózek golfowy, ale z wyrzutnią PPK Stugna-P taki pojazd to śmiertelnie niebezpieczna broń/ fot. Twitter /