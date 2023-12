Spis treści: 01 Prace wzdłuż al. 29 Listopada w Krakowie trwają już trzy lata

Prace wzdłuż al. 29 Listopada w Krakowie trwają już trzy lata

Przebudowa krakowskiej wylotówki ciągnącej się wzdłuż al. 29 Listopada od granicy Krakowa do ul. Woronicza, trwa nieprzerwanie od niemal trzech lat. W swoich założeniach inwestycja zakładała przebudowę łącznie 15 skrzyżowań na odcinku ok. 2,6 km, a także utworzenie nowych ciągów dla pieszych, ścieżek rowerowych i buspasów. W późniejszym terminie w okolicy nowej drogi miało zostać posadzonych 371 drzew i ok. 17 tysięcy sztuk krzewów.

Jeszcze do niedawna wszystko wskazywało, że wspomniany odcinek zostanie uruchomiony przed Świętami Bożego Narodzenia. Jak informował zaledwie kilka dni temu Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - prace nad wyczekiwaną trasą stopniowo dobiegały końca i wkrótce miał zostać zgłoszony wniosek o pozwolenie na jej użytkowanie. Dzisiaj jednak pojawiła się aktualizacja tych wiadomości.

Nie uda się zakończyć w terminie wszystkich robót na trasie wylotowej z Krakowa

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, przed świętami Bożego Narodzenia nie uda się zakończyć wszystkich robót przewidzianych kontraktem tak, by oddać użytkownikom kompletnie zrealizowane zadanie. Jak można wyczytać w oficjalnym komunikacie - ZIM chce, aby nowa wylotówka na północ została przekazana mieszkańcom ze wszystkimi jej elementami. Dlatego rozbudowana al. 29 Listopada zostanie otwarta pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. 22 grudnia ma za to zostać otwarta Trasa Wolbromska - pierwsza część zachodniej obwodnicy Zielonek.

Trasa Wolbromska poprawi wyjazd z Krakowa

Nowa droga o długości około 2 km przebiegająca przez teren gmin Kraków i Zielonki to wspólny projekt województwa małopolskiego i samorządu Krakowa. Na terenie stolicy małopolski rozpoczyna się on w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z linią tramwajową do Górki Narodowej.

W ramach zadania powstał około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii "G" do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wykonawca wybudował również wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy. Przebudowano także istniejącą infrastrukturę sieci podziemnych, w tym system odwadniający. Rzecz jasna nowo powstałym odcinkiem poprowadzona będzie również komunikacja autobusowa.



Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do Krakowa z gminy Zielonki - ulice Łokietka i Glogera. Będzie to także alternatywa dla ulicy Jasnogórskiej i wciąż niedokończonej al. 29 Listopada.