Dobra wiadomość dla kierowców. Wyjazd z Krakowa na święta będzie szybszy

Spis treści: 01 Droga wyjazdowa z Krakowa na Warszawę z dwoma pasami ruchu

02 W ramach prac przebudowano m.in. 15 skrzyżowań

03 Wyjazd z Krakowa szybszy i bardziej intuicyjny

Droga wyjazdowa z Krakowa na Warszawę z dwoma pasami ruchu

Przebudowa krakowskiej wylotówki na Warszawę rozpoczęła się jesienią 2020 roku. Po blisko trzech latach Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie poinformował o zbliżającym się terminie zakończenia prac. Oznacza to, że już wkrótce kierowcy poruszający się al. 29 Listopada od granicy Krakowa do ul. Woronicza, będą mogli skorzystać z dwóch nowych jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie - na północnej wylotówce Krakowa trwają już ostatnie, intensywne prace. Na części zmodernizowanego układu drogowego malowane jest oznakowanie poziome oraz układane są warstwy asfaltu. Drogowcy przygotowują się także do zainstalowania sygnalizacji świetlnej. Krakowski magistrat podkreśla, że jeśli nie pojawią się żadne niespodziewane problemy, już w najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie przebudowanej drogi. Jeśli tak się stanie, nowa trasa będzie dostępna dla użytkowników jeszcze przed Bożym Narodzeniem. To bez wątpienia dobra wiadomość dla kierowców wyruszających w święta do swoich rodzin.

W ramach prac przebudowano m.in. 15 skrzyżowań

W ramach inwestycji na odcinku ok. 2,6 km przebudowano łącznie 15 skrzyżowań, zbudowane nowe ciągi dla pieszych, ścieżki rowerowe, buspasy, a także postawiono ekrany akustyczne. W najbliższych dniach wykonawców czekają jeszcze prace wykończeniowe na niektórych odcinkach infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Oddanie drogi do użytku nie oznacza jednak całkowitego zakończenia kontraktu. W późniejszym terminie w okolicy nowej drogi zostanie posadzonych 371 drzew i ok. 17 tysięcy sztuk krzewów.

Wyjazd z Krakowa szybszy i bardziej intuicyjny

Jak podkreśla ZDM, podstawowym celem realizacji inwestycji było udrożnienie wyjazdu z Krakowa w kierunku północnym. Dzięki modernizacji al. 29 Listopada, a także - w perspektywie czasu - połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi przyszłymi inwestycjami komunikacyjnymi, wyjazd z Krakowa na Warszawę ma być nie tylko szybszy, ale też dużo bardziej intuicyjny.