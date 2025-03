W 2024 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,86 mln szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, o ponad 114 tys. więcej niż w 2023 roku (wzrost o 6,5 proc. rok do roku). Szkód zgłoszonych z OC było w 2024 roku ponad milion, zaś z AC – ok. 845 tys. zł

informuje UFG.