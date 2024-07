Ubezpieczenie OC będzie droższe. Wszystko przez komputer w samochodzie

Dzisiejsi kierowcy nie zdają sobie sprawy, że ich samochód to komputer zbierający informacje o wszystkim, co robią. Wszelkie nawyki są skrupulatnie dokumentowane, a następnie przekazywane podmiotom zewnętrznym. Szokujące, jak mała jest świadomość kierowców co do zakresu gromadzenia danych przez ich samochody.

powiedziała Kashmir Hill, amerykańska reporterka technologiczna.