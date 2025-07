Jak podają niemieckie media, w nocy z 27 na 28 czerwca w dzielnicy Steimker Gärten w Wolfsburgu doszło do zuchwałej kradzieży. Łupem nieznanych złodziei padł kamper Fiat Chausson Welcome Premium. Pojazd w szaro-białych barwach stał zaparkowany na parkingu. Według podejrzeń niemieckiej policji, mógł zniknąć pomiędzy godziną 22:00, a 10:00 następnego dnia.

Według szacunków właściciela, pojazd może być wart blisko 70 tys. euro, a więc około 300 tys. złotych. Okazuje się jednak, że posiadacz kampera dalej nie wiedziałby, że padł ofiarą przestępstwa, gdyby nie to, że otrzymał tajemniczego maila z Polski. To właśnie on sprowokował mężczyznę do sprawdzenia, czy pojazd stoi na swoim miejscu. Niestety, potwierdziło się najgorsze z przypuszczeń.