Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Agencja Reuters podkreśla, że pożary statków przewożących pojazdy BEV są wyjątkowo trudne do opanowania ze względu na wysoką temperaturę oraz długotrwałe ryzyko ponownego zapłonu. Eksperci szacują, że podczas pożaru auta elektrycznego może być potrzebne nawet 30 tys. litrów wody tylko do schłodzenia baterii.

W lipcu 2023 r. doszło do pożaru samochodowca Fremantle Highway. Na statku przewożącym 3 784 pojazdy - w tym 498 elektrycznych - ogień pojawił się na ósmym pokładzie i rozprzestrzeniał się tak szybko, że część załogi musiała skakać do wody. Ugaszenie pożaru na morzu okazało się niemożliwe, a ogień zgasł samoistnie dopiero po około tygodniu. Dopiero wtedy możliwe było odholowanie jednostki do holenderskiego portu w Eemshaven. Straty oszacowano na co najmniej 330 mln dolarów.