Tylko dwóch Polaków ma wpływ na wybór Auta Roku. Wśród nich autor Interii

Przy okazji ogłaszania zwycięzcy jest czas na fetowanie, analizę wyników i składanie gratulacji, ale rzadko kiedy jest okazja do tego, by dowiedzieć się, kto i jak podejmuje tak istotną decyzję, jaką jest nadanie konkretnemu modelowi tytułu Samochodu Roku. W końcu w przeciągu 365 dni każdego roku na rynku pojawia się wiele nowych modeli, z których każdy chce być tym najlepszym. Przyjrzeliśmy się regulaminowi, podpytaliśmy jurorów i opowiadamy, jak jest.

Car of The Year - kto wybiera Samochód Roku?

Tę kwestię określono bardzo precyzyjnie. Członkowie jury muszą być pełnoetatowymi dziennikarzami, niepowiązanymi bezpośrednio w żaden sposób z branżą motoryzacyjną. Ludzie ci jako testerzy, redaktorzy albo redaktorzy naczelni zajmują się zawodowo jeżdżeniem i ocenianiem wszelkich, nowych samochodów osobowych, które pojawiają się na europejskim rynku. Wybierani są przez Komisję Jurorów na podstawie kompetencji, a nie wielkości czy wagi tytułu, jaki reprezentują.



Ilu jurorów ma konkurs Car of The Year?

W skład jury może wchodzić maksymalnie 65 europejskich dziennikarzy. Liczba reprezentantów poszczególnych państw zależy od wielkości rynku kraju, który reprezentują. Maksymalną, równą liczbę reprezentantów (po 6 osób) mają w tej chwili: Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Regulamin jako jeden duży rynek uważa Skandynawię i przyznaje jego reprezentantom 6 miejsc. Dodatkowo w gronie wybierających są jeszcze dziennikarze z 13 innych krajów europejskich. W sumie swoich reprezentantów mają 22 kraje (dziennikarze z 23. - Rosji są zawieszeni do odwołania).

Uwzględniając zawieszenie członków Jury z Rosji, aktualnie wyboru dokonuje 59 dziennikarzy. Polskę reprezentuje dwóch - Maciej Ziemek, autor cyklu " No COTY " publikowanego na łamach motoryzacyjnego działu Interii oraz Roman Popkiewicz - obecnie redaktor naczelny miesięcznika Auto Motor i Sport.



Jak wybiera się Samochód Roku?

Przed 1 grudnia Komitet Jurorów tworzy listę modeli, które mogą wziąć udział w wyłonieniu zwycięzcy na przyszły rok. Mogą to być wyłącznie nowe modele i nowe generacje modeli już dostępnych, które zadebiutowały w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia listy kandydatów na poprzedni rok i są sprzedawane na co najmniej 5 rynkach w Europie. W gronie tym nie mogą się znaleźć modele, które zostały jedynie poddane liftingowi.

Wybór Samochodu Roku odbywa się w dwóch etapach. Najpierw każdy z jurorów otrzymuje listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i wskazuje na niej siedmiu finalistów, bez przyznawania im punktów. Na podstawie zebranych zgłoszeń, Komitet Jurorów sporządza finałową listę siedmiu modeli, z których zostanie wyłoniony zwycięzca. W tym roku wybierano spośród 27 debiutów.

Drugi etap głosowania następuje po wspólnym teście, który jurorzy wykonują w ściśle określonym terminie i miejscu. W tym roku jest to Circuit de Mettet, a testy miały miejsce 11 i 12 stycznia. Po ich zakończeniu autorzy oceniają każdy z samochodów przydzielając im punkty. Biorą pod uwagę takie elementy jak design, komfort, bezpieczeństwo, ekonomię, właściwości jezdne, osiągi, funkcjonalność, wpływ na środowisko, przyjemność z jazdy oraz cenę. Istotne są też innowacje technologiczne oraz przeliczenie wartości do ceny.

Każdy z jurorów ma do rozdysponowania 25 punktów. Musi je rozdzielić między co najmniej 5 z 7 finałowych aut, na jeden samochód nie może przypadać więcej niż 10 punktów. Juror nie może też przyznać tej samej liczby punktów dwóm autom, które ocenił najwyżej. Obowiązkowo też sporządza podsumowanie precyzujące dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję.

Punkty są potem komisyjnie zliczane, po czym następuje oficjalne ogłoszenie wyników. Zwyczajowo odbywało się to podczas marcowych targów samochodowych w Genewie, ale w związku z trudnościami, jakie trapią tamtejszą wystawę od czasów pandemii, tegoroczne ogłoszenie wyników ma miejsce dziś, 13 stycznia, podczas imprezy targowej Brussels Motor Show - największej belgijskiej imprezy motoryzacyjnej, która obchodzi setny jubileusz istnienia. Podczas tego wydarzenia dowiemy się, który z przetestowanych dzień wcześniej modeli, zostanie na zawsze uhonorowany tytułem Samochodu Roku w konkursie Car of The Year.

