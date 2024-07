Jest umowa na kolejny odcinek S11. Kiedy będzie gotowy?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o podpisaniu umowy na zaprojektowanie i budowę liczącego prawie 23 km (dokładnie 22,7 km) odcinka drogi ekspresowej S11 między Siemianicami i Gotartowem. Dwujezdniowa trasa (z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku) przebiegać będzie przez teren województwa wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego.

Droga przeważnie poprowadzona będzie nowym śladem. Rozpocznie się na wysokości Siemianic, ominie kolejno Gołkowice, Byczynę, Biskupice, Sarnów i Krzywiznę. W okolicach miejscowości Gotartów połączy się z fragmentem S11 prowadzącym do początku obwodnicy Olesna. Za przygotowanie projektu oraz realizację prac w terenie odpowiadać będzie konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Podpisana umowa opiewa na 577,5 mln złotych. Na realizację inwestycji wykonawcy mają 39 miesięcy, nie licząc okresów zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca.

Odcinek od Siemianic do Gortatowa jest częścią liczącego 46 km fragmentu łączącego trzy województwa. Prowadząca od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna trasa podzielona została na trzy odcinki realizacyjne. Oprócz już wspomnianego są to trasy: koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km długości) oraz Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km). Na 46-kilometrowym fragmencie zbudowane zostaną następujące węzły drogowe: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe. W ramach inwestycji wybudowane zostały również jezdnie do obsługi okolicznych terenów. W przypadku obu wspomnianych odcinków umowy na realizację zostały już podpisane.

GDDKiA zwraca uwagę, że budowa trasy zapewni poprawę komfortu podróżowania, ale także wpłynie na wyprowadzenie z miast tranzytu na całej osi północ-południe właśnie poprzez całą drogę ekspresową S11.

Kiedy droga S11 będzie gotowa?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszystkie odcinki S11 będą gotowe w 2030 roku. Cała droga ekspresowa S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską, prowadząc od drogi ekspresowej S6 do autostrady A1 i krzyżując się kolejno z trasami S10, A2 i S8. Po realizacji wszystkich odcinków S11 będzie liczyć ponad 580 km (wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina będzie to blisko 620 km). Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając w to wspólny przebieg z S6). W przypadku pozostałych odcinków inwestycje są już w realizacji lub też prowadzone są prace przygotowawcze. GDDKiA zapowiada, że w przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu na Śląsk zajmie nieco ponad pięć godzin.