Umowy na kolejne odcinki dróg ekspresowych S10 i S11. Gdzie i kiedy powstaną?

Spis treści: 01 Umowy na nowe fragmenty dróg S10 i S11 podpisane

02 Budowa drogi ekspresowej S11

03 Budowa drogi ekspresowej S10

Oba odcinki powstaną w Wielkopolsce, pierwszy to fragment drogi S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Drugi to element drogi S10 S10 Wałcz (Witankowo) - Piła Północ. Ich realizacja zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Umowy na nowe fragmenty dróg S10 i S11 podpisane

Pierwszy z nich, o długości ponad 22 km, zrealizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość umowy to ponad 853 mln zł. Za drugi odcinek, o długości 13 km, odpowiada firma Budimex, a wartość podpisanej umowy to ponad 721 mln zł.

Obydwie inwestycje będą realizowane w formule Projektuj i buduj, gdzie w pierwszej kolejności - w ciągu 10 miesięcy - wykonawcy opracują projekty budowlane i złożą wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakładamy, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Reklama

Budowy w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowych tras skorzystają w II kwartale 2028 r.

Budowa drogi ekspresowej S11

Droga Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik stanowi fragment drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg - Poznań. To także element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku i jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina. Wyprowadzi ruch tranzytowy z Obornik oraz innych miejscowości położonych przy obecnej DK11. Połączy się z zachodnią obwodnicą Poznania, ułatwiając skomunikowanie z autostradą A2. Kolejne odcinki S11 są w przygotowaniu.

Budowa drogi ekspresowej S10

Położony w północnej części województwa odcinek przyszłej S10 Wałcz (Witankowo) - Piła Północ jest czwartym z ośmiu odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Szczecinem i Piłą, który przeszedł do realizacji. Wcześniej podpisano umowy na trzy odcinki w woj. zachodniopomorskim. W ubiegłym roku zostały ogłoszone przetargi na odcinki tej trasy o łącznej długości 113 km.

W przyszłości S10 stanowić będzie najszybsze połączenie drogowe Szczecina z aglomeracją warszawską i alternatywę dojazdu do Poznania. Na wysokości Piły powstanie węzeł na skrzyżowaniu dwóch ważnych dla tego regionu dróg ekspresowych, S10 i S11. W realizacji i przygotowaniu są kolejne odcinki tej trasy.