Toyota Yaris ma powody do świętowania. 25 lat i 10 mln egzemplarzy

Spis treści: 01 Toyota Yaris ma 25 lat. Jej silniki produkowane są w Polsce

02 Toyota Yaris pierwszej generacji. To już 25 lat

03 Toyota Yaris drugiej generacji. Pięć gwiazdek Euro NCAP

04 Toyota Yaris trzeciej generacji. Po raz pierwszy z napędem hybrydowym

05 Toyota Yaris czwartej generacji. Rodzina się powiększa

06 Sprzedano 10 mln egzemplarzy Toyoty Yaris

Toyota Yaris ma 25 lat. Jej silniki produkowane są w Polsce

Toyota Yaris trafił do produkcji w 1999 roku. Samochód powstawał w japońskiej fabryce Takaoka. Szybko jednak podjęto decyzję, że auta przeznaczone na rynek europejski będą wyjeżdżać z linii produkcyjnych we Francji. Ze względu na duże zainteresowanie modelem na Starym Kontynencie w 2021 roku zdecydowano się na to, że model produkowany będzie również w czeskim zakładzie w Kolinie. Ale Yaris ma również związki z naszym krajem. Takie elementy jak silniki benzynowe oraz elektryczne (do napędu hybrydowego) produkowane są w fabryce znajdującej się na Dolnym Śląsku.

Reklama

Toyota Yaris pierwszej generacji. To już 25 lat

Toyota Yaris pierwszej generacji zadebiutowała w 1999 roku. Samochód oferował przestronne, jak na swoje wymiary, nadwozie oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. Swego czasu był to najbezpieczniejszy model w swoim segmencie według Euro NCAP.

Za wprawianie w ruch pierwszej generacji odpowiadał litrowy silnik benzynowy o mocy 68 KM. Jednostka zdobyła główną nagrodę w pierwszej edycji konkursu International Engine of the Year 1999. W wyższych wersjach wyposażenia klienci mogli zdecydować się również na 87-konną jednostkę VVT-i o pojemności 1,3.

Toyota Yaris drugiej generacji. Pięć gwiazdek Euro NCAP

Druga generacja Yarisa zadebiutowała w 2005 roku. W porównaniu z poprzednikiem samochód charakteryzował się między innymi większym nadwoziem. Bagażnik oferował 272 litry pojemności, a po złożeniu tylnych foteli - 737 litrów. Auto zdobyło maksymalnie pięć gwiazdek w testach Euro NCAP - było więc jeszcze bezpieczniejsze od swojego poprzednika.

Zdjęcie W topowej wersji Toyota Yaris drugiej generacji oferowała 132 KM. / materiały prasowe

Toyota Yaris drugiej generacji dostępna była z kilkoma silnikami. Najsłabszą była litrowa jednostka VVT-i o mocy 69 KM. Najwyżej w ofercie stał silnik 1,8 Dual VVT-i o generujący 132 KM.

Toyota Yaris trzeciej generacji. Po raz pierwszy z napędem hybrydowym

W 2012 roku do trzeciej generacji Yarisa trafił układ hybrydowy. Po trzech latach prac japońskim inżynierom udało się opracować mniejszą wersję układu napędowego z Priusa, ograniczając wymiary wszystkich komponentów i wprowadzając, jako bazę, jednostkę 1,5 zamiast 1,8. Hybrydowy napęd generował 100 KM. Yaris trzeciej generacji charakteryzował się również bardziej aerodynamiczną karoserią, osiągając współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,287.

Zdjęcie Toyota Yaris trzeciej generacji po raz pierwszy wyposażona została w układ hybrydowy. / materiały prasowe

W 2017 roku Toyota Yaris przeszła modernizację, w ramach której, oprócz zmian stylistycznych, wprowadzono również poprawiony układ hybrydowy. Oprócz tego samochód został wyposażony w nowe systemy bezpieczeństwa. Yaris po raz kolejny zdobył pięć gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP.

Toyota Yaris czwartej generacji. Rodzina się powiększa

Obecne, czwarte wcielenie Yarisa, zaprezentowane zostało w 2020 roku. Model został zbudowany na modułowej platformie TNGA-B. Samochód charakteryzuje się sztywniejszym nadwoziem, niżej położonym środkiem ciężkości czy szerszym rozstawem osi. Samochód wyposażony został w czwartą generację napędu hybrydowego z nowym, 1,5-litrowym silnikiem benzynowym, dostępny jest również silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 l.

Zdjęcie Po modernizacji czwarta generacja Toyoty Yaris wyposażona została w nowy, mocniejszy napęd hybrydowy. / materiały prasowe

W 2024 roku Yaris został zmodernizowany. Czwarta generacja wyposażona została m.in. w mocniejszy napęd hybrydowy. Generuje 130 KM i pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w 9,2 sekundy (o pół sekundy szybciej). Wraz z czwartą generacją rodzina modelu wzbogaciła się o hot-hatcha GR Yaris oraz miejskiego crossovera Yarisa Cross.

Sprzedano 10 mln egzemplarzy Toyoty Yaris

Toyota Yaris cieszy się sporą popularnością wśród klientów. Najlepiej świadczy o tym fakt, że przez 25 lat globalna sprzedaż modelu przekroczyła już 10 mln egzemplarzy. Samochód doceniają nie tylko klienci. Toyota Yaris jest jedynym samochodem, który dwa razy zdobył tytuł Europejskiego Samochodu Roku w XXI wieku (w 2000 i 2021 r.).