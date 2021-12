Premiery Toyota Aygo X. Nowy crossover japońskiego producenta

Toyota Aygo X to nowy crossover segmentu A. Miejskie autko mierzy 3,7 metra długości (urosło względem Aygo o 23 cm) i może pochwalić się promieniem skrętu wynoszącym zaledwie 4,7 metra. Bagażnik o pojemności 231 litrów nie jest szczególnie pakowny, jednak porównując do konkurencji, jest on największy w całej klasie.



Producent nie rozpieszcza pod względem wybory jednostek - dostępny jest jedynie silnik 1.0 VVT o mocy 72 KM. Klientom pozostaje jedynie wybór skrzyni biegów - manualnej w standardzie lub opcjonalnego automatu.



Aygo X to auto dobrze wyposażone. W podstawowej konfiguracji samochód posiada rozbudowany zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety, system multimedialny Toyota Touch 2 z siedmiocalowym ekranem dotykowym, światła do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację, elektrycznie sterowane przednie szyby oraz elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka.

Aygo X dostępna będzie w pięciu wersjach wyposażenia - Active, Comfort (60 900 zł), Style (64 900 zł), Executive(73 900 zł) oraz Limited (77 900zł). Słowo "będzie" jest tutaj kluczowe - na razie zarezerwować można wszystkie warianty, oprócz podstawowego Acitve. Na szczęście jej cena nie stanowi zagadki - podstawowe Aygo X zostało wycenione na 58 900 zł.



Rezerwacje na nową Toyotę Aygo X można składać jedynie do 9 stycznia 2022 roku.



