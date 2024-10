To najgorsze miejsce w Krakowie. Kierowcy codziennie przeżywają tam koszmar

Spis treści: 01 Najbardziej zakorkowane miejsca w Krakowie

02 Nowy system zarządzania transportem w Krakowie

03 Kraków jednym z najbardziej zakorkowanych miast Polski

Najbardziej zakorkowane miejsca w Krakowie

Jak poinformował krakowski magistrat, pomiary ruchu drogowego przeprowadzono w ciągu jednego kwietniowego dnia w 50 punktach w mieście zlokalizowanych na ulicach wlotowych. Badanie dotyczyło dróg, które nie zostały objęte Generalnym Pomiarem Ruchu w latach 2020 i 2021, realizowanym na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Według zaprezentowanych danych największe natężenie ruchu pojazdów zmierzono na obwodnicy autostradowej miasta, na wysokości stopnia wodnego Kościuszki. W ciągu doby przejeżdża przez ten odcinek 92,5 tys. pojazdów. Kolejne z rzędu były:

al. Powstańców Wielkopolskich i Śląskich - 73,5 tys.,

- 73,5 tys., ul. Conrada (przy wiadukcie) - 68,8 tys.,

(przy wiadukcie) - 68,8 tys., most Dębnicki - 68 tys.,

- 68 tys., ul. Opolska (w okolicy rzeki Białuchy) - 65,4 tys. pojazdów.

W czasie pomiarów odnotowano, że największy odsetek samochodów przemieszczających się po Krakowie stanowią pojazdy osobowe - 87,73 proc. Samochody dostawcze to 6,30 proc., a samochody ciężarowe z naczepami - 2,48 proc. Pozostałe kategorie pojazdów mają znikomy wpływ, a ich ogólny udział w ruchu w mieście nie przekracza 3 proc. Rowery na jezdni oraz pojazdy wolnobieżne to kategorie, które występowały najrzadziej (odpowiednio 0,26 proc. i 0,04 proc.).

Nowy system zarządzania transportem w Krakowie

Urzędnicy wskazali, że głównym celem wykonanych pomiarów było uzupełnienie informacji m.in. na temat liczby wjeżdżających do miasta pojazdów w standardowym dniu roboczym. Realizacja tego celu powiązana jest z budową i kalibracją nowego Symulacyjnego Modelu Transportowego Aglomeracji Krakowskiej.

"System ten będzie stanowić narzędzie sprawniejszego i bardziej optymalnego planowania oraz zarządzania systemem transportu w Krakowie" - zapowiedziano.

Kraków jednym z najbardziej zakorkowanych miast Polski

Zatłoczone ulice to jeden z poważnych problemów Krakowa, który co roku zajmuje wysokie miejsca na liście najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Według TomTom Traffic Index 2024 średni czas na pokonanie 10 km w stolicy Małopolski to 17 minut i 40 sekund, co daje mu trzecie miejsce w kraju (za Łodzią i Wrocławiem). Jeśli natomiast pod uwagę weźmiemy poruszanie się wyłącznie w centrum miasta, to pokonanie 10 km w Krakowie zajmuje 21 minut i 30 sekund. To także trzeci najgorszy wynik w skali kraju (pierwszy należy do Wrocławia, zaś drugi do Łodzi).