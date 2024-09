Nad drogami, torami i rzeką. To najdłuższa taka budowa w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się stanem budowy estakady będącej częścią powstającej w krakowskiej Nowej Hucie trasy S7. Rekordowy na polskie warunki obiekt, mierzący 1589 m długości i 20 m wysokości, docelowo połączy okolice ul. Łowińskiego i Morcinka. To z kolei znacząco ułatwi kierowcom wyjazd z Krakowa w kierunku Warszawy.

Reklama

Wyjątkowa estakada i wyjątkowa metoda budowy

Jak zaznacza GDDKiA - wyjątkowa estakada powstaje techniką nasuwania podłużnego. Polega ona na tym, że kolejne segmenty obiektu są przygotowywane na specjalnym stanowisku prefabrykacji, gdzie w szalunku układa się zbrojenie, a następnie je betonuje. Po stężeniu betonu i sprężeniu, przy pomocy siłowników wysuwa się kolejne segmenty na podpory budowy. Stalowa konstrukcja na pierwszym segmencie to tzw. awanbek (dziób montażowy). Opiera się na przęśle przed segmentem, dzięki czemu zapobiega jego zgięciu i złamaniu. Awanbeki mają długość 32 m i ważą ok. 90 t. Drogowcy podkreślają, że jest to najdłuższa tego typu budowla w Polsce i jeszcze nigdy nie wysuwało się segmentów konstrukcyjnych na niemal kilometr. Dodatkową trudnością inżynieryjną tego zadania jest zakręt, który muszą pokonać poszczególne elementy konstrukcji.