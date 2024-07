Węzeł drogowy Kraków - Mistrzejowice to inwestycja powstająca w ramach tzw. wielkiego krakowskiego "ringu". Główną część projektu stanowi ciąg drogi ekspresowej S7, który przy pomocy wspomnianego węzła połączy trasę z drogą ekspresową S52 i pozwoli na domknięcie Północnej Obwodnicy Krakowa. Istotnym elementem całej sieci drogowej ma być południowy węzeł Mistrzejowice II zaprojektowany w formie ronda turbinowego usytuowanego pod trasą główną. Będzie on łączył S7 z lokalnymi ulicami.

Węzeł drogowy S7 to inwestycja powstająca w ramach tzw. wielkiego krakowskiego "ringu"

Na przykładzie gry wskazano absurdy nowej inwestycji

Chociaż cały projekt od samego początku sprawiał wrażenie dobrze przemyślanego, szybko wzbudził kontrowersje u części społeczności. Na początku 2022 roku wady inwestycji wytknęli m.in. użytkownicy serwisu Skyscrapercity poświęconego architekturze. Z zamieszczonych na internetowym forum analiz wynikało, że węzeł Kraków-Mistrzejowice może okazać się najbardziej zakorkowanym i niedrożnym węzłem krakowskiej obwodnicy. Internauci wymieniali bolączki źle zaplanowanej budowy, zwracając uwagę na liczne wąskie gardła projektu oraz źle przemyślane skrzyżowania potoków ruchów na szalenie krótkich odcinkach.

"Krakowski obwarzanek" z betonu i stali będzie miał 20 km.

Kwintesencją wytknięcia wad była wizualizacja inwestycji stworzona przy pomocy popularnej gry komputerowej Cities: skylines. Twórca materiału zwrócił uwagę na błędne analizy płynności ruchu dla wstępnego projektu budowy.

Internauci zostali wysłuchani. Powstał nowy projekt węzła S7

Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła dodatkowe analizy i przyznała, że konieczne będzie przeprojektowanie całego węzła. Finalnie powstał zmodyfikowany projekt, który jednak wymagał przeprowadzenia niezbędnych procedur administracyjnych. Jak poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - z dniem 8 lipca 2024 wydane zostały ostateczne decyzje, które pozwolą na kontynuowanie prac.

Bardzo serdecznie dziękuję za wydanie tych decyzji. One na pewno przyśpieszą realizacje tej inwestycji. Dobrze, że są czynniki społeczne, ale dobrze też, że wśród inżynierów i tych, którzy zarządzają Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad jest chwila na to, aby powiedzieć: tak można coś zmienić, poprawić, ulepszyć. Maciej Ostrowski - dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA.

Dzięki wprowadzonym zmianom przeprojektowana została geometria węzła Mistrzejowice I. Zmodyfikowano przebieg wybranych łącznic, usprawniając potoki ruchu. Przyczyni się to do poprawy przepustowości drogi i większego komfortu jej użytkowników. Zaktualizowano także analizę akustyczną, a w ślad za tym przeprojektowano część ekranów akustycznych tak, by poprawić warunki akustyczne dla okolicznych mieszkańców.