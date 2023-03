"Krakowski obwarzanek" z betonu i stali będzie miał 20 km. Kiedy będzie gotowy?

Odcinek S7 Widoma - Kraków Nowa Huta. Na trasie najdłuższa estakada w Małopolsce

Odcinek S7 Widoma - Kraków Nowa Huta ma 18,3 km długości. Projekt zakłada powstanie czterech nowych węzłów - Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, a także Kraków Grębałów. Na węźle Kraków Mistrzejowice trasa S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która będzie stanowić Północną Obwodnicę Krakowa.

Zdjęcie Prace ziemne prowadzone na budowie odcinka S7 Widoma - Kraków Nowa Huta. / GDDKiA

Miejski odcinek tej ponad 18-kilometrowej trasy ma liczyć 7,1 km długości. Powstanie na nim aż 21 km obiektów inżynierskich. Będą to podziemne przejścia dla pieszych, wiadukty czy mosty.

Jednym z najciekawszych elementów powstającego odcinka trasy S7 będzie jednak estakada budowana nad torami kolejowymi, rzeką Dłubnią oraz ulicą Morcinka. Jej długość ma wynosić ok. 1,5 km. W efekcie będzie ona najdłuższym tego typu obiektem w Małopolsce. Maksymalna wysokość podpór ma z kolei wynosić ok. 20 m, co jest wymuszone ukształtowaniem terenu, a także znajdującą się pod obiektem poprowadzoną po nasypie linią kolejową z Nowej Huty do centrum Krakowa.

Trasa S7 ma stanowić kluczowy element nowej drogi do Warszawy, na którą przeniesiony zostanie ruch tranzytowy, odbywający się obecnie na drodze krajowej nr 7. Nowy odcinek trasy ma również ułatwić podróż z północy na południe Małopolski oraz w kierunku Rzeszowa.

Jak podaje GDDKiA, stan zaawansowania prac na ponad 18-kilometrowym odcinku S7 w połowie marca wyniósł ok. 26 proc. Łączny koszt inwestycji ma wynieść ponad 2,3 mld złotych. Jej ukończenie jest natomiast zaplanowane na listopad 2024 roku.

Odcinek S52 Modlnica - Kraków Mistrzejowice, czyli Północna Obwodnica Krakowa

Północna Obwodnica Krakowa będzie znajdować się w ciągu drogi ekspresowej S52. Jej długość ma wynosić 12,3 km, a na każdej z dwóch jezdni znajdować się będą trzy pasy ruchu. Z istniejącym już układem komunikacyjnym trasa zostanie połączona za pomocą węzłów drogowych.

Do węzła Modlnica mają zostać dobudowane cztery łącznice. Kolejnymi węzłami prowadzącymi w kierunku wschodnim to Zielonki, Węgrzyce, Batowice, a także Kraków Mistrzejowice. Ten ostatni powstaje w ramach odcinka S7 i połączy obie drogi ekspresowe. W efekcie drogowy "obwarzanek" okalający Kraków będzie ukończony.

W ciągu S52 POK powstaną również dwa tunele, 27 obiektów (wiadukty, estakada) oraz 4 km murów oporowych. Łączna długość obu wspomnianych tuneli będzie przekraczać 1,1 km. Obiekt w Zielonkach ma 653 m, a ten w Batowicach - 496 m. Drugi z tuneli jest już gotowy w 90 proc.

Zdjęcie Łączna długość obu tuneli znajdujących się na odcinku S52 POW będzie wynosić ponad 1,1 km. / GDDKiA

Między tunelem w Batowicach, a węzłem Węgrzce powstaje najdłuższa estakada na drodze S52. Ma prawie 570 m długości i biegnie nad ulicą Krakowską w Bosutowie i potokiem Sudół Dominikański. Tak naprawdę składają się na nią dwie estakady, które nieznacznie różnią się długością, ze względu na fakt, że są poprowadzone po łuku. Jedna ma 569 m, a druga 565 m. W niektórych miejscach jezdnia estakady będzie przebiegać niemal 13 metrów nad poziomem terenu.

Obecnie stan zaawansowania prac na całym odcinku S52 w połowie marca wynosił ok. 55 proc. Łączny koszt realizacji ma z kolei wynieść prawie 2,4 mld złotych. Planowo inwestycja ma zostać oddana do użytku we wrześniu przyszłego roku.

***