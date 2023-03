Spis treści: 01 Coraz bliżej otwarcia odcinka Lesznowola-Tarczyn Północ

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się postępem prac na jednej z wielu tras, którą planuje oddać do użytku w bieżącym roku. Drogowcy podchodzą do sprawy ambitnie i zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tylko w tym roku udostępnią kierowcom 260 km nowych dróg. Jedna będzie znacząco istotna dla wielu tych osób, które codziennie do Warszawy dojeżdżają z okolic Grójca.

Coraz bliżej otwarcia odcinka Lesznowola-Tarczyn Północ

Oddanie przez drogowców odcinka łączącego Lesznowolę (k. Grójca) z północną częścią Tarczyna, zbliża się nieubłaganie - mowa o w sumie 14,8 km w ciągu głównym i 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn. Na tej trasie powstają obecnie trzy węzły drogowe (Antoninów, Złotokłos oraz Tarczyn Północ), a z nimi także trzy miejsca obsługi podróżnych (MOP) i aż jedenaście wiaduktów. GDDKiA pochwaliło się postępem prac na nowych zdjęciach z lotu ptaka.

Koszt wybudowania tej trasy to ponad 510 mln złotych

Jak komunikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, koszty tego przedsięwzięcia szacuje się na ponad 510 mln złotych. Droga nie została jednak jeszcze skończona, ale wielkimi krokami projekt zbliża się do końca. Ostatnie prace i modyfikacje pochłoną 65 mln złotych (stan na 31 stycznia br.).

Przy drogach trwają ostatnie prace

Obecnie wykonawca tej części drogi S7 prowadzi jednocześnie prace ziemne na drogach dojazdowych, lokalnych i technologicznych. Wzdłuż trasy głównej montowane są jeszcze ogrodzenia. W tym samym czasie realizowane są także roboty związane z ekranami akustycznymi. To dobry znak, ponieważ świadczy o tym, że to już - miejmy nadzieję - ostatnia prosta.

