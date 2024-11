To będzie najdłuższy tunel w Polsce. Wiadomo, kiedy pojadą nim samochody

1,91 mld za budowę 5 km drogi S19

W przetargu na realizację odcinka S19 Jawornik - Lutcza wpłynęło siedem ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrana została oferta złożona przez konsorcjum Gülermak i Budimex. Opracowanie projektu budowlanego, złożenie wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i jej uzyskanie ma zająć 21 miesięcy. Dopiero wtedy będą mogły ruszyć prace budowlane, które mają zająć kolejne 38 miesięcy. Z czasu tego trzeba jeszcze wyłączyć okresy zimowe - od 1 grudnia do 31 marca. W efekcie plan zakłada, odcinek S19 Jawornik - Lutcza będzie gotowy w 2031. Wówczas możliwy będzie przejazd drogą ekspresową S19 między Rzeszowem a granicą państwa w Barwinku.

Skąd taka wysoka cena i długi okres budowy krótkiego odcinka? Ponieważ niemal w całości droga będzie poprowadzona tunelem lub estakadą.

Na drodze S19 powstanie najdłuższy tunel w Polsce

Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) w systemie Projektuj i buduj. Droga ekspresowa S19 na odcinku Jawornik będzie miała w sumie 5,2 km długości, przy czym aż 3,8 km znajdzie się w tunelu albo na estakadzie. Trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i pasy awaryjne.

Odcinek szlaku Via Carpatia pomiędzy Jawornikiem i Lutczą poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Długość tego obiektu to około 780 m, a filary będą miały nawet do 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel o długości niemal 3 km pod górą Kamieniec. Będzie to najdłuższy tunel z trzech, jakie powstaną w województwie podkarpackim w ciągu drogi S19, a jednocześnie najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

Zdjęcie Całą trasą z Rzeszowa do granicy pojedziemy w 2031. Odcinek Jawornik - Lutcza zostanie otwarty jako ostatni / GDDKiA

Obecnie najdłuższy tunel w Polsce znajduje się w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy i drogi ekspresowej S2, na Ursynowie. Ma on 2355 m długości.

W ramach budowy odcinka S19 Jawornik - Lutcza powstanie też Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik w kierunku Barwinka. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD), infrastrukturę systemu zarządzania ruchem oraz urządzenia ochrony środowiska. Zostaną także wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące teren przyległy, jak również przebudowane drogi kolidujące z inwestycją oraz infrastruktura techniczna.

Jawornik - Lutcza to ostatni fragment drogi S19 na Podkarpaciu, który nie jest jeszcze w budowie.

Budowa drogi S19 na Podkarpaciu to duże wyzwanie

Odcinek drogi ekspresowej S19 Jawornik - Lutcza przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej, składającej się ze zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża wykazało bardzo zmienne warunki geologiczne. Teren inwestycji charakteryzuje się również różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W rejonie tunelu dominują obszary leśne i nieużytki.

Tak różnorodna budowa geologiczna oraz ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Konieczne będzie odpowiednie zabezpieczenie zagrożonych osuwiskami terenów.