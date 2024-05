Tesla walczy z Teslą. Firma Elona Muska pozwała producenta z Indii

Spis treści: 01 Tesla pozwała firmę z Indii. Chodzi o nazwę

02 Elon Musk miał zaplanowaną wizytę w Indiach. Zamiast tego poleciał do Chin

03 Spory firm o nazwę czy symbol to nic nowego

Tesla pozwała firmę z Indii. Chodzi o nazwę

Tesla, amerykański producent samochodów elektrycznych, złożył w sądzie w New Delhi pozew przeciwko działającej w Indiach firmie Tesla Power India. Według marki Elona Muska, używając wspomnianej nazwy, firma doprowadziła do naruszenia znaku towarowego producenta aut elektrycznych - informuje Reuters.

Zdaniem przedstawicieli amerykańskiej marki w kwietniu 2022 roku firma z Indii otrzymała wezwanie dotyczące zaprzestania reklamowania swoich produktów pod nazwą Tesla Power. Sytuacja nie uległa jednak zmianie.

To jednak nie koniec wątpliwości Tesli względem indyjskiej firmy. Amerykański producent przedstawił również dokumenty, z których wynika, ze firma stosuje także nazwę Tesla Power USA. Reprezentanci Tesla Power utrzymują natomiast, że działalność firmy skupia się na produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Zaznaczono również, że nie ma planów produkcji samochodów elektrycznych. Zwrócono także uwagę, że firma działała w Indiach na długo przed pojawieniem się Tesli.

Elon Musk miał zaplanowaną wizytę w Indiach. Zamiast tego poleciał do Chin

Warto przypomnieć, że 21 kwietnia tego roku Elon Musk miał zaplanowaną wizytę w Indiach, w czasie której miał spotkać się z premierem kraju, Narendrą Modim. Ostatecznie szef Tesli, właściwie tuż przed rozpoczęciem podróży, poinformował o jej odwołaniu. Jak tłumaczył wówczas w mediach społecznościowych, w związku z obowiązkami dotyczącymi działalności Tesli, zmuszony został do przesunięcia terminu wizyty. Wyraził jednak nadzieję, że do Indii poleci jeszcze w tym roku.

Zamiast tego szef amerykańskiej marki pod koniec kwietnia złożył niespodziewaną wizytę w Chinach. Musk miał na celu zabiegać o zgodę władz Państwa Środka na wprowadzenie systemu Full Self-Driving (Pełna Zdolność do Samodzielnej Jazdy). W Pekinie szef Tesli spotkał się z chińskim premierem, Li Qiangiem. Jak wskazuje Reuters, odwołanie wizyty w Indiach i wylot do Chin to zdaniem indyjskich komentatorów wyraz lekceważenia.

Spory firm o nazwę czy symbol to nic nowego

Spór między producentami o łudząco podobną nazwę czy logo nie jest niczym nowym. Przykładem może być sytuacja z 2020 roku, kiedy to Citroen, marka, która w logo ma dwa równolegle szewrony, uznał, że nawiązujący do gwiazdy polarnej symbol Polestara jest zbyt podobny. Francuski producent zwrócił również uwagę na duże podobieństwo względem emblematów marki DS. Spór zakończył się pozwem, który Citroen wygrał. Polestar otrzymał zakaz używania swojego logo na terytorium Francji. Oprócz tego producent został zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości 150 tys. euro za naruszenie znaku towarowego. We wrześniu 2022 roku pojawiły się jednak informacje, że między firmami doszło do ugody. Rzecznik Citroena stwierdził, że wszelkie skargi zostały wycofane, a sprawa zamknięta - informowała wówczas francuska gazeta Le Monde.