Na Teslę Cybertruck czekaliśmy dość długo

Tesla Cybertruck to jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli ostatnich lat. Auto zostało zaprezentowane pod koniec 2019 roku. Pierwotnie miało trafić do sprzedaży w 2021 roku. Jak to jednak nieraz z firmą Elona Muska bywało, terminu nie udało się dotrzymać. Później był on jeszcze wielokrotnie przekładany. Ostatecznie pierwsze dostawy ruszyły pod koniec zeszłego roku.

Jakie napędy w Tesli Cybertruck?

Tesla Cybertruck oferowana jest obecnie w dwóch wariantach z napędem na cztery koła (w tym topowej Cyberbeast). Słabszy z wariantów oferuje 600 KM i rozpędza się do setki w 4,3 sekundy. Maksymalna prędkość ograniczona jest do 180 km/h, a deklarowany przez producenta zasięg na jednym ładowaniu to ok. 550 km. Topowa odmiana jest napędzana przez silniki generujące łącznie 845 KM i rozpędza się do 100 km/h w ok. 2,7 sekundy (dane szacunkowe na podstawie specyfikacji dla rynku amerykańskiego). W tej odmianie prędkość maksymalna jest ograniczona do 209 km/h, a szacunkowy zasięg wynosi 515 km. Na 2025 rok zapowiedziano premierę wersji tylnonapędowej.

Warto zaznaczyć, że Teslę Cybertruck mogą zakupić klienci z Ameryki Północnej. Chętni na auto w Europie obecnie nie mają na to możliwości – przynajmniej w salonie. Amerykański producent mógłby wprowadzić auto na Stary Kontynent, ale wcześniej musiałby wprowadzić szereg modyfikacji. Ale Cybertrucka w Europie i tak będzie można zobaczyć.

"Cybertruck Odyssey". Nowy model Tesli odwiedzi Polskę

Tesla zorganizowała "Cybertruck Odyssey", czyli trasę, w czasie której samochód będzie prezentowany w różnych krajach (w sumie zaplanowano 160 przystanków). Na liście znalazła się także Polska. W naszym kraju elektrycznego pick-upa będzie można zobaczyć w dniach 19-22 czerwca 2024 roku w godzinach 9:00-18:00 w salonie Tesli przy ulicy Radzymińskiej w Ząbkach. Chętni na wzięcie udziału w tym wyjątkowym pokazie, powinni zapisać się na stronie internetowej producenta (na stronie głównej klikamy zakładkę "Odkrywaj", a następnie przechodzimy do sekcji "Wydarzenia" tam powinniśmy kliknąć w wynik "Cybertruck Odyssey w Warszawie").

Teslę Cybertruck możesz zobaczyć w weekend majowy. Ale nie w Polsce

Ci, którzy chcieliby zobaczyć nowy model firmy Elona Muska jeszcze w czasie polskiego długiego weekendu majowego, mają kilka możliwości, ale poza Polską. W dniach 2-4 maja samochód wystawiony jest w niemieckiej stolicy w Mall of Berlin. Wygląda na to, że samochodów będzie więcej, bo na początku maja Cybertrucka można równolegle spotkać na targach Comic Con Stockholm (3-5 maja), w Modenie na Motor Valley Fest (3-5 maja), w Londynie (4-5 maja) czy w Oslo (4-7 maja).