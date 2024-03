Spis treści: 01 Strajk rolników. Rząd negocjuje z gospodarzami

Strajk rolników. Rząd negocjuje z gospodarzami

Strajk rolników ciągle trwa i nic nie wskazuje na to, by gospodarze mieli wkrótce go zakończyć. Organizowane przez nich akcje przybierają coraz bardziej odczuwalny, zwłaszcza dla kierowców, wymiar. Przykładem może być protest z 20 marca, kiedy to rolnicy mieli protestować w 16 miastach wojewódzkich. Gospodarze blokowali autostrady, drogi ekspresowe i krajowe.

Rząd prowadzi jednak rozmowy z rolnikami, dzięki czemu strajk ma szansę się zakończyć. Ostatnie odbyły się kilka dni temu w Jasionce koło Rzeszowa w czasie Europejskiego Forum Rolniczego. Najpierw przeprowadzona została debata przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami. Po niej rozpoczęły się rozmowy negocjacyjne, które trwały do późnych godzin nocnych. W czasie briefingu prasowego po spotkaniu wiceminister rolnictwa, Michał Kołodziejczak, stwierdził, że dla obu stron rozmowy były trudne, ale udało się uzgodnić "zbiór wzajemnych zobowiązań".

Rozmowy rolników z rządem. Ustalenia po spotkaniu w Jasionce

Wiceminister zwrócił uwagę, że wiele z zapisów podpisanego zbioru zobowiązań dotyczy kwestii handlowych Polski z Ukrainą. W ramach osiągniętych uzgodnień Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma wystąpić do rządu z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów objętych embargiem. Kołodziejczak stwierdził, że wstrzymanie tranzytu ma służyć także zabezpieczeniu tego, by udzielane rolnikom wsparcie rzeczywiście trafiało do rolników.

Do rozmów z rolnikami odniósł się szef resortu rolnictwa, Czesław Siekierski. W rozmowie z radiem RMF FM stwierdził on, że nie są to konkretne ustalenia. "Jest to etap rozpoczęcia rozmów, które należy kontynuować" - skomentował rozmowy w Jasionce minister rolnictwa.

Jednocześnie Czesław Siekierski zwrócił uwagę, że rolnicy potrzebują także wsparcia finansowego. Dodał, że nie rozmawiano o kwotach, ponieważ "to wymaga szeregu ustaleń na szczeblu rządowym". Zaznaczył również, że ministerstwo zaproponowało "działania", ale nie satysfakcjonują one gospodarzy.

Minister rolnictwa proponuje dopłaty do paliwa

W czasie debaty z rolnikami Czesław Siekierski przedstawił szereg propozycji dla rolników, w tym dopłaty do paliwa. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dopłata za litr oleju napędowego miałaby wynosić 2 zł. W rozmowie ze wspomnianym radiem minister odniósł się do tej kwestii. Jak stwierdził, zabiegali o to rolnicy, a taki poziom dopłaty był w roku poprzednim. "Będziemy o to wnioskować do resortu finansów. Będziemy o to zabiegać, ale nie mogliśmy jednoznacznie tego potwierdzić" - zapowiedział szef resortu. Stwierdził, że "to musi być rozstrzygnięte, jeśli chodzi o resort finansów".

Kiedy strajk rolników się zakończy? Minister komentuje

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi został zapytany również o to, jak długo potrwają jeszcze protesty rolników. "Dialog jest w fazie bardzo intensywnej" i stwierdził Siekierski. "Rozmawiamy, będziemy rozmawiać, będziemy realizować ich oczekiwania" - zadeklarował minister. Zapowiedział jednak, że ze względu na budżet państwa nie wszystkie ustalenia można zrealizować szybko.