Problem pijanych kierowców na polskich drogach nadal jest poważny. W 2024 r. zatrzymano 91 300 kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu - na tę liczbę składają się zarówno osoby w stanie po użyciu alkoholu, jak i w stanie nietrzeźwości. Zmotoryzowani "na podwójnym gazie" doprowadzili do 1201 wypadków, w których śmierć poniosło 151 osób, a 1428 zostało rannych. Policjanci w ubiegłym roku przebadali alkomatem ponad 16 mln użytkowników ruchu.

Obowiązujące w Polsce przepisy rozróżniają dwa stany odnoszące się do jazdy pojazdem pod wpływem alkoholu:

w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 promila (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza),

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od stężenia alkoholu. Kierowcy, którzy prowadzą pojazd po spożyciu alkoholu, popełniają wykroczenie. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń grozi im 15 punktów karnych, grzywna w wysokości od 2,5 do 30 tys. zł, areszt do 30 dni, a także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.