Funkcjonariusze nie zamierzali jednak odpuszczać. Mimo że skoda na moment zniknęła z pola widzenia, policjanci szybko namierzyli trop - świeże ślady opon na szutrowej nawierzchni. Po chwili sytuacja stała się jeszcze łatwiejsza do rozwiązania, bo ze skody zaczęło ciec olej. Ślady prowadziły wprost do jednej z posesji w Gminie Redzikowo.

Okazało się, że 31-latek wszedł na poddasze domu i ukrył się pod grubą warstwą wełny izolacyjnej. Chyba liczył, że jak kuna, której legowisko przypominało jego kryjówka, uda mu się uniknąć spotkania z funkcjonariuszami. Niestety, policjanci szybko go znaleźli.

Co grozi za ucieczkę przed policją?

Po wyciągnięciu 31-latka z nietypowej kryjówki policjanci poddali go badaniom. Alkomat wykazał, że był trzeźwy, ale tester narkotykowy zweryfikował, że w organizmie mężczyzny wykryto metamfetaminę.

Bilans tej akcji nie jest łaskawy dla uciekiniera. Za swoją brawurową jazdę, niebezpieczne manewry, niezatrzymanie się do kontroli i jazdę pod wpływem narkotyków został ukarany mandatami na kwotę… 37 tysięcy złotych! Do tego dołożył sobie 128 punktów karnych, co oznacza definitywne pożegnanie z prawem jazdy.