Policjanci patrolujący gorzowskie ulice w nocy z 17 18 lutego zwrócili uwagę na samochód i zdecydowali się zatrzymać go rutynowej kontroli. Włączyli w tym celu sygnały świetlne po których zgodnie z prawem kierowca powinien natychmiast zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Szaleńcza ucieczka zakończyła się po tym, gdy kierowca wjechał na ulicę Chrobrego. Momentalnie stracił panowanie nad autem i w jechał w schody prowadzące do jednego ze sklepów.

Udało się to potwierdzić w standardowym badaniu trzeźwości, lecz jego zachowanie budziło podejrzenia. Policjanci zdecydowali się przewieźć mężczyznę na dodatkowe badania do szpitala.

Ze wstępnych informacji wynikało, że kierowca prowadził auto pod wpływem środków odurzających, co wyjaśniałoby desperacją próbę ucieczki. Pobrano krew dalszych badań.

Jazda pod wpływem środków odurzających okazała się być początkiem poważnych problemów tego kierowcy. W toku dalszych czynności funkcjonariusze odkryli, że nie miał on również uprawnień do kierowania. Oznacza to, że mężczyzna w ogóle nie powinien się znajdować za kierownicą.