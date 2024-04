Szykują się utrudnienia na Zakopiance. Będzie zwężenie do jednego pasa

Modernizacja Zakopianki. Wkrótce pojedziemy szybciej

Obecnie dwupasmową drogą można jechać z Krakowa aż do Rdzawki, przy czym odcinek od Myślenic do Rabki ma status drogi ekspresowej. W Rabce droga nr 7 odbija w kierunku przejścia granicznego w Chyżnem, natomiast kierowcy jadący do Zakopanego dalsze kilka kilometrów pokonują dwupasmową drogą krajową nr 47. Od 2020 roku trwa jednak budowa nowej drogi 47, która połączy wspomnianą Rdzawkę z Nowym Targiem. Trasa, która docelowo pobiegnie nowym śladem, ma być gotowa we wrześniu 2024 roku.

Zdjęcie Trwa modernizacja Zakopianki. Niebawem będzie szybciej / GDDKiA

Nowa trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, ale nie będzie miała statusu drogi ekspresowej. Jednocześnie drogowcy zwracają uwagę, że prace budowlane mają miejsce w trudnym, górskim terenie, dlatego większość budowanego odcinka przebiegać będzie estakadami, mostami i wiaduktami. Łącznie na 16-kilometrowym odcinku powstanie aż 29 takich obiektów.

Największa estakada budowana jest w miejscowości Lasek, ma 700 m długości i biegnie 30 m nad ziemią. Najdłuższy wiadukt na tym odcinku powstanie na wysokości Nowego Targu i będzie miał 850 m długości. Ponadto na trasie powstaną cztery węzły: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. To właśnie w obrębie tego ostatniego, od poniedziałku ruszą dalsze prace remontowe.