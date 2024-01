Sztuczna inteligencja wyłapie kierowców łamiących przepisy. Ruszyły testy

Spis treści: 01 Kamera z AI trafiła już do jednego autobusu

Pierwszy działający w oparciu o sztuczną inteligencję system kamer drogowych trafił właśnie na ulice Gdańska. Rozwiązanie, które od ponad roku stosowane jest m.in. w Wielkiej Brytanii, już wkrótce zostanie skierowane do walki z kierowcami łamiącymi przepisy na buspasach.

Kamera z AI trafiła już do jednego autobusu

Jak poinformował Urząd Miasta w Gdańsku, innowacyjna kamera wykorzystująca AI została zamontowana na jednym z miejskich autobusów kursującym regularnymi liniami 112 i 186. Rozwiązanie będzie testowane przez osiem najbliższych tygodni i pozwoli na zebranie danych dotyczących przyczyn zajętości buspasów, zatok autobusów oraz wiążących się z tym opóźnień autobusów. Jeśli wszystko pójdzie po myśli władz miasta, już wkrótce technologia umożliwi także skuteczną identyfikację potencjalnych naruszeń przepisów związanych z poruszaniem się po buspasach i parkowaniem na przystankach autobusowych.

Dane na ten moment nie trafią do policji

Pierwsze dni programu wdrożeniowego zostaną przeznaczone na kalibracje nowoczesnej kamery. Chociaż fotografowanie przejeżdżających pojazdów może rodzić podejrzenia co do kwestii dotyczących np. danych osobowych, Paulina Chełmińska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku uspokaja, że wszystkie dane pochodzące z rejestratora będą zanonimizowane i na obecną chwilę nie trafią w ręce Policji.

Kto może jeździć buspasem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami buspasem poruszać się mogą nie tylko autobusy komunikacji miejskiej, ale również autobusy podmiejskie, dalekobieżne, a także trolejbusy. Organizator ruchu może również dopuścić do jazdy po buspasach inne pojazdy o ile wyraźnie określi wytyczne na tablicy informacyjnej. W niektórych miastach dopuszcza się również ruch zwykłych samochodów o ile znajdują się w nich co najmniej trzy osoby.

Ponadto na mocy ustawy o elektromobilności buspasami mogą jeździć samochody elektryczne oraz wodorowe. Nie są jednak do tego uprawnione hybrydy plug-in, nawet jadące w trybie elektrycznym. Co ważne - uprawnienie samochodów elektrycznych do jazdy po buspasach ma wygasnąć w 2026 roku.

Co grozi za bezprawną jazdę buspasem?

Jazda buspasem pojazdem, który nie jest do tego upoważniony to wykroczenie, za które taryfikator przewiduje mandat wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Wobec ostatnich podwyżek mandatów i punktów karnych można więc uznać, że kara nie jest wysoka.