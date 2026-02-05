W skrócie Badania Consumer Reports pokazują, że właściciele hybryd plug-in zgłaszali około 80 proc. więcej problemów niż właściciele aut spalinowych.

Najwięcej usterek dotyczyło kompaktowych SUV-ów, dużych SUV-ów i samochodów luksusowych, takich jak Mazda CX-90 PHEV czy Volvo XC60 PHEV.

Nie wszystkie hybrydy plug-in są oceniane negatywnie - użytkownicy chwalą regularnie serwisowane modele takie jak Toyota RAV4 czy Kia Niro.

Amerykańska organizacja konsumencka Consumer Reports przeprowadziła badanie poziomu awaryjności samochodów, opierając się na odpowiedziach około 380 tys. właścicieli pojazdów wyprodukowanych między początkiem lat 2000. a 2025 rokiem.

Analizie poddano różnego rodzaju usterki - od drobnych problemów po poważne awarie wymagające wizyty w serwisie. Wyniki pokazują, że właściciele aut typu PHEV zgłaszali średnio około 80 proc. więcej problemów niż osoby posiadające auta spalinowe. Eksperci zwracają uwagę, że różnica jest znacząca i budzi wątpliwości co do trwałości tej technologii.

Większa złożoność techniczna powodem wielu problemów

Dlaczego hybrydy typu plug-in okazują się mniej niezawodne? Autorzy badania wskazują, że jedną z przyczyn jest większa złożoność techniczna takich pojazdów. Samochody PHEV mają zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny, akumulator trakcyjny, układ ładowania oraz dodatkowe sterowniki. Każdy z tych elementów może być potencjalnym źródłem usterek. Dla porównania, standardowe hybrydy bez funkcji plug-in radziły sobie w badaniu znacznie lepiej i wykazywały mniej problemów niż samochody spalinowe.

Najbardziej zawodne hybrydy plug-in według właścicieli

Niektóre modele hybryd plug-in wypadły w zestawieniu bardzo niekorzystnie. Dane Consumer Reports pokazują, że najmniej niezawodne okazały się pojazdy z segmentów kompaktowych SUV-ów, dużych SUV-ów oraz samochodów luksusowych. W raporcie podkreślano, że awarie układów hybrydowych w niektórych autach mogły prowadzić nawet do całkowitego unieruchomienia pojazdu lub wymuszały wielokrotne wizyty w serwisie.

Wśród modeli, które wypadły zaskakująco słabo, znalazła się m.in. Mazda CX-90 PHEV. Badanie wykazało, że samochód ten zmaga się z licznymi problemami, obejmującymi m.in. usterki układu elektrycznego, akumulatorów oraz systemów wspomagania kierowcy.

Wysoką pozycję w zestawieniu awaryjności zajęło również Volvo XC60 PHEV, w przypadku którego raport wykazał problemy z osprzętem elektrycznym, klimatyzacją, układem napędowym oraz silnikiem elektrycznym.

Problemy zgłaszali również właściciele amerykańskich modeli, takich jak Chrysler Pacifica PHEV czy Ford Escape PHEV (w Europie sprzedawany jako Kuga). Użytkownicy wskazywali na trudności z wydajnością akumulatorów i awarie układu ładowania.

Nie wszystkie hybrydy plug-in to kłopoty

Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie hybrydy plug-in mają złą opinię. W dyskusjach użytkowników pojawiają się przykłady modeli, które zdaniem właścicieli sprawdzają się dobrze i nie borykają się z nadmierną liczbą usterek, zwłaszcza gdy są regularnie serwisowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Wśród najlepiej ocenianych PHEV na rynku często wymienia się m.in. Toyotę RAV4 oraz Kię Niro.

