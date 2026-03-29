Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Opłaty za parkowanie tylko kartą? Kierowcy mają problem

W ostatnich latach samorządy coraz chętniej wprowadzają nowoczesne systemy płatności w strefach płatnego parkowania. W praktyce oznacza to, że kierowcy mogą zapłacić za postój kartą, aplikacją mobilną albo Blikiem. Dla wielu osób to wygodne rozwiązanie, ale nie dla wszystkich.

Problem pojawia się wtedy, gdy parkomat nie daje żadnej alternatywy. Brak możliwości zapłaty gotówką szczególnie dotyka osoby starsze, turystów czy kierowców, którzy po prostu nie korzystają z płatności elektronicznych. Na tę sytuację zwrócili uwagę posłowie Roman Fritz i Sławomir Zawiślak, którzy skierowali interpelację do Ministerstwa Infrastruktury.

W odpowiedzi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec jasno wskazał, że obowiązujące przepisy nie pozostawiają dużego pola do interpretacji. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, banknoty i monety są w Polsce prawnym środkiem płatniczym.

Oznacza to, że co do zasady powinny być akceptowane przy regulowaniu zobowiązań finansowych. Jak podkreślił wiceminister, ten status pieniądza gotówkowego powinien przekładać się na obowiązek jego przyjmowania przez podmiot, który pobiera opłatę.

Czy opłata za parkowanie to podatek?

Kluczowe znaczenie ma również charakter samej opłaty za postój. Resort infrastruktury, powołując się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazuje, że opłaty za parkowanie nie są klasycznym podatkiem, ale tzw. "niepodatkową należnością budżetową o charakterze cywilnoprawnym".

W praktyce oznacza to, że do ich poboru stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. A te wyraźnie rozróżniają sytuację przedsiębiorców i osób fizycznych. Obowiązek płatności bezgotówkowych dotyczy przede wszystkim działalności gospodarczej, natomiast zwykły użytkownik drogi publicznej nie musi być ograniczany wyłącznie do przelewów czy płatności elektronicznych.

Gotówka powinna być przyjmowana przez parkomat

Z interpretacji przedstawionej przez Ministerstwo Infrastruktury wynika jasno, że opłaty za parkowanie powinny być możliwe do uiszczenia także w formie gotówkowej. Resort podkreśla, że przepisy zarówno Ordynacji podatkowej, jak i ustawy o NBP wskazują na konieczność zapewnienia takiej możliwości.

W praktyce oznacza to, że gminy organizujące strefy płatnego parkowania powinny oferować różne formy płatności. Kierowca powinien mieć wybór, a nie być zmuszany do korzystania wyłącznie z metod bezgotówkowych.

Mimo jasnego stanowiska ministerstwa sytuacja w wielu miastach wygląda inaczej. Samorządy często tłumaczą brak gotówki w parkomatach względami technicznymi, bezpieczeństwem lub kosztami obsługi.

Pojawia się też szerszy problem dotyczący współpracy miast z prywatnymi operatorami systemów płatności. Posłowie zwracali uwagę, że całkowite przejście na płatności bezgotówkowe rodzi pytania o zgodność takich rozwiązań z prawem oraz o relacje między samorządami a firmami obsługującymi systemy.

Ministerstwo nie zmusi samorządów do zmiany parkomatów

Wiceminister Bukowiec zaznaczył jednak, że resort infrastruktury nie jest organem właściwym do oceny zgodności z Konstytucją lokalnych uchwał dotyczących stref płatnego parkowania. Oznacza to, że ostateczne rozstrzygnięcia w konkretnych przypadkach mogą należeć do sądów lub organów nadzoru.

Nie zmienia to jednak ogólnego wniosku - zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca powinien mieć możliwość zapłaty za parkowanie gotówką, jeśli chce skorzystać ze strefy płatnego postoju.

