W skrócie Wprowadzono maksymalną cenę paliwa, która będzie ustalana na podstawie średniej ceny hurtowej, podatków, opłat, marży sprzedażowej i VAT.

Obniżono akcyzę na benzynę o 29 groszy na litrze i na olej napędowy o 28 groszy na litrze oraz przygotowano projekt obniżenia VAT na paliwa.

Według prognoz ekspertów portalu e-petrol.pl od 30 marca średnie ceny paliw mają się wyraźnie obniżyć, jednak nie uwzględniają one sobotniej podwyżki hurtowych cen paliw przez Orlen.

Maksymalna cena paliwa - jak będzie liczona i co to oznacza dla kierowców?

Jednym z najważniejszych elementów nowych regulacji jest wprowadzenie maksymalnej ceny paliwa. To rozwiązanie ma ograniczyć sytuacje, w których ceny na stacjach rosną szybciej niż wynika to z realiów rynku.

Nowa cena maksymalna będzie ustalana na podstawie konkretnego wzoru, który uwzględni średnią cenę hurtową paliw w Polsce, a także obowiązujące podatki i opłaty. Do tego doliczona zostanie marża sprzedażowa w wysokości 30 groszy na litr oraz VAT.

Co ważne, cena maksymalna nie oznacza ceny obowiązkowej. Stacje paliw nadal będą mogły sprzedawać paliwo taniej, jeśli uznają to za możliwe. Nie będą natomiast mogły jej przekroczyć.

Minister energii będzie ogłaszał maksymalne stawki w formie obwieszczenia. Nowa cena zacznie obowiązywać od następnego dnia po publikacji. Jeśli zostanie ogłoszona tuż przed weekendem lub świętem, pozostanie aktualna aż do najbliższego dnia roboczego.

Obniżka akcyzy na paliwo - ile wyniesie i od kiedy obowiązuje?

Drugim filarem zmian jest możliwość czasowego obniżenia akcyzy na paliwa. Nowelizacja ustawy daje rządowi narzędzie do szybkiej reakcji poprzez rozporządzenie, bez konieczności przechodzenia pełnej ścieżki legislacyjnej.

Obniżki mają dotyczyć benzyny i oleju napędowego i obowiązywać do 30 czerwca. Jak zapowiadał wiceminister finansów Jarosław Neneman, projekt rozporządzenia jest już gotowy. Zakłada on spadek akcyzy o 29 groszy na litrze benzyny oraz 28 groszy na litrze diesla. Równolegle przygotowano także projekt dotyczący obniżenia VAT na paliwa, co dodatkowo może wpłynąć na ceny przy dystrybutorach.

Tempo prac nad ustawami było wyjątkowo szybkie. Projekty trafiły do Sejmu w czwartek, jeszcze tego samego dnia rozpoczęły się prace parlamentarne. W piątek ustawy zostały uchwalone przez Sejm, następnie zaakceptowane przez Senat i podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpiła w sobotę, a przepisy weszły w życie już następnego dnia. Rządowi zależało na czasie - nowe regulacje mają obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli okresem wzmożonych wyjazdów.

Kryzys paliwowy i możliwy podatek od nadmiarowych zysków

Władze nie ukrywają, że sytuacja na rynku paliw jest wyjątkowo trudna. Minister energii Miłosz Motyka określił ją jako największy kryzys od 50 lat. Powodem jest spadek podaży surowców na świecie oraz rosnące ceny ropy.

Zobacz również: Michał Domański

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli okaże się, iż koncerny paliwowe osiągają nadmierne zyski, rząd może sięgnąć po dodatkowe narzędzie. Chodzi o tzw. podatek od nadmiarowych zysków, który miałby ograniczyć sytuacje, w których firmy wykorzystują kryzys do zwiększania marż.

Ile zapłacimy na stacjach paliw od poniedziałku?

Premier Donald Tusk zapowiedział, że cały pakiet, określany jako "Ceny Paliwa Niżej", może obniżyć ceny na stacjach nawet o około 1,2 zł na litrze w stosunku do obecnych poziomów.

Najnowsze analizy ekspertów portalu e-petrol.pl wskazują, że już od poniedziałku 30 marca powinniśmy odczuć wyraźną obniżkę cen paliw. Według nich średnie stawki powinny utrzymywać się w poniższych zakresach:

Pb95 - 5,99-6,19 zł

Pb98 - 6,59-6,79 zł

ON - 7,39-7,60 zł

LPG - 3,73-3,86 zł

Trzeba jednak zaznaczyć, że są to prognozy z piątku, a więc nie uwzględniają one sobotniej podwyżki hurtowych cen paliw przez Orlen.

"Wydarzenia": Kierowcy masowo ignorują mandaty. Nowe przepisy mają to zmienić Polsat News