Spis treści: Kiedy zmieniamy czas na letni 2026? Jak długo jeszcze będziemy zmieniać czas na letni i zimowy? Jak przestawić czas w samochodzie?

Kiedy zmieniamy czas na letni 2026?

Jak zawsze, zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w nocy z soboty na niedzielę. W tym roku chodzi o 28 i 29 marca. O godzinie 2 w nocy należy przestawić zegarek o godzinę do przodu, czyli na godzinę 3. Śpimy więc godzinę krócej, ale dzięki temu dłużej będzie jasno.

Jak długo jeszcze będziemy zmieniać czas na letni i zimowy?

Kwestia rezygnacji z przestawiania się na czas letni i zimowy była już wielokrotnie dyskutowana, a z propozycją zniesienia zmiany czasu wystąpiła w 2018 roku Komisja Europejska. Propozycja wyczekiwana, ponieważ w obecnych czasach nie ma praktycznego zastosowania. Powoduje tylko niepotrzebne zamieszanie w rozkładach jazdy, wywołuje problemy zdrowotne u niektórych osób, a także notuje się po zmianie czasu więcej wypadków komunikacyjnych.

W 2025 r. podczas swojej prezydencji w Radzie UE Polska zapowiadała, że sprawdzi, czy kraje członkowskie są gotowe odejść od sezonowej zmiany czasu. W trakcie technicznych rozmów wiele państw zwracało jednak uwagę Komisji Europejskiej, że nie przygotowała ona analizy skutków takiego rozwiązania. KE zadeklarowała wtedy, że opracuje ją jeszcze przed wakacjami poprzedniego roku, lecz ostatecznie do tego nie doszło.

Cypr, który obecnie przewodniczy pracom Rady UE, przyznaje, że sprawa utknęła w martwym punkcie. - Komisja Europejska prowadzi obecnie prace nad analizą dotyczącą długo oczekiwanego projektu legislacyjnego w sprawie zmiany czasu. Jeżeli dokument ten zostanie opublikowany w trakcie naszej prezydencji, jesteśmy gotowi go zaprezentować i zorganizować dyskusję w ramach odpowiedniej grupy roboczej - poinformowała rzeczniczka prezydencji. Zastrzegła jednak, że na tym etapie zakłada się, iż analiza KE może być gotowa dopiero pod koniec cypryjskiego przewodnictwa, które potrwa do 30 czerwca.

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2018 r. wskazywały, że 84 proc. mieszkańców UE popiera zniesienie zmiany czasu. Rok później podobne badanie wykonał w Polsce CBOS - wtedy 74 proc. respondentów zadeklarowało, że wolałoby pozostać przy czasie letnim.

Jak przestawić czas w samochodzie?

Obecnie mamy coraz mniej problemów ze zmianą czasu z zimowego na letni. Komputery, smartfony oraz smartwatche same przestawiają godziny, więc nie trzeba o tym pamiętać i a budzik nie obudzi nas o godzinę za późno.

Podobnie jest z nowoczesnymi samochodami, które mogą same korygować czas, korzystając z połączenia internetowego, danych z satelitów lub na podstawie informacji ze stacji radiowych. Jeśli pojazd sam nie przestawił godziny, trzeba odpowiedniej opcji poszukać na centralnym ekranie, wchodząc do ustawień samochodu lub ustawień systemu i wybierając opcję, nazwaną zwykle "Data i godzina".

Wiele nowych samochodów automatycznie zmienia czas na letni

Inaczej wygląda to w modelach, które nie mają centralnego ekranu lub zegarek jest umieszczony w innym miejscu. Jeżeli ma on swoje wydzielone miejsce na desce rozdzielczej, to powinniście przy nim znaleźć dwa przyciski, pozwalające na łatwą i szybką zmianę ustawienia godziny.

Część samochodów wyświetla godzinę na ekranie komputera pokładowego, co zwykle wymaga wejścia do jego menu i wyszukania odpowiedniej opcji, aby ustawić zegarek. W starszych samochodach z centralnym ekranem, zwykle był on zupełnie osobną jednostką, nie współpracującą z innymi systemami pojazdu. Oznacza to, że jeśli godzina była wyświetlana zarówno na nim, jak i w zestawie zegarów, to czas trzeba zmieniać w obu tych miejscach osobno.

